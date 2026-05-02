El Lorient sorprende al PSG y da vida a la Ligue 1

El PSG se atragantó ante el Lorient y pinchó en el Parque de los Príncipes (2-2) para dar vida a la Ligue 1: si el Lens gana su partido al Niza, se colocará a cuatro puntos de distancia con seis en juego para terminar el campeonato.

Después del espectáculo que dieron los hombres de Luis Enrique y el Bayern Múnich, tocaba bajar del cielo a la tierra para enfrentarse al Lorient en la Ligue 1. El estadio del cuadro parisino acogió un duelo de diferente nivel pocos días después del histórico 5-4, pero con bastante relevancia.

El PSG aún no tenía el título atado con el Lens a seis puntos de distancia con nueve en juego y un duelo directo entre ambos la penúltima jornada. Necesitaba ganar para encarrilar otro campeonato más que introducir en sus vitrinas, el que probablemente será el quinto consecutivo y el octavo de los diez últimos.

El Lorient, asentado comodamente en la zona media de la tabla, iba a presentar batalla a un equipo plagado de suplentes porque el choque de vuelta frente al Bayern será el próximo miércoles. Luis Enrique quiso reservar a todas sus mejores piezas y respecto al duelo de ida frente al cuadro alemán solo repitieron Pacho y Doué.

El resto, incluido un debutante en la Ligue 1, el tercer portero Renato Marin, eran los menos habituales. Por tanto, el PSG tuvo que sacar los tres puntos adelante sin jugadores clave como Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia o Neves. Eso sí, Luis Enrique cuenta con un fondo de armario amplio y completo en el que Lee, Mbaye, Doué, Barcola, Beraldo o Mayulu podrían ser titulares en cualquier equipo de gama alta del continente.

Con ese guion, el PSG se adelantó pronto en el marcador, a los seis minutos, cuando Mbaye se encontró dentro del área con un despeje de puños del portero Yvon Mvogo. Controló la pelota con el pecho y remató contra la red de la portería del Lorient.

El rival del PSG apenas tardó unos minutos en reaccionar. En concreto, seis, los que necesitó para igualar el marcador por medio de Pagis, que recogió solo dentro del área un centro de Katseris para batir con facilidad a Renato Marin; 1-1 y vuelta a empezar para el equipo de Luis Enrique, que durante el resto del acto inicial gozó de una gran ocasión de Doué, que falló en el remate final después de regatear a varios rivales dentro del área.

En la reanudación, el PSG, atascado, tuvo que esperar a la entrada de Zaïre-Emery. Saltó al terreno de juego por Fabián Ruiz y apenas tardó unos segundos en desnivelar definitivamente la balanza. En su primer balón, conectó un disparo desde fuera del área que no pudo salvar Mvogo y con el que pareció terminar con la incertidumbre.

Sin embargo, otro error defensivo, esta vez en una entrega, la aprovechó Tosin para empatar el encuentro a falta de diez minutos para el final.

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El PSG, necesitado de los tres puntos, fue a por el partido. Lucas Hernández, con un remate al palo, rozó una victoria que no llegó y la fiesta del fútbol del Bayern se apagó por culpa del Lorient, que dio vida a la Ligue 1 con un empate que podría colocar al Lens a cuatro puntos del líder.