Lopetegui, héroe en Qatar

Han pasado ya unos días desde que Qatar lograra hacer lo que no había hecho en toda su historia futbolera: clasificarse para la fase final de un Mundial. Lo jugó en 2022, pero lo hizo al ser anfitriona del torneo. Ahora, en 2026, estará de pleno derecho después de haber tenido que llegar hasta la fase 4 y de sudar tinta hasta el último minuto. Pero estará ahí con las 'grandes'.

Y lo estará porque a Qatar llegó un Julen Lopetegui que tenía claro que el reto era mayúsculo, pero que a ambicioso no le ganaba nadie. Ahora, unos días más tarde, sigue más que satisfecho con la hazaña. Se lo cree, claro que se lo cree.

También era casi imposible salvar a los Wolves cuando llegó a Inglaterra y lo hizo en tiempo récord. Este no era más que un reto más, otro ilusionante y una forma de demostrar de nuevo que sigue siendo un gran técnico, pero también un extraordinario seleccionador, que ha sabido trabajar con lo que ha tenido en apenas unos pocos meses.

Había tenido ofertas, pero finalmente se había decidido por aceptar la de la Federación qatarí, que le ponía como gran objetivo clasificar al equipo para una cita mundialista por primera vez en su historia. Y lo ha hecho.

Un equipo desconectado

Cogió a un equipo desconectado con el reto, que no creía demasiado en lo realizado hasta la fecha y con el que debía entenderse en tiempo récord, teniendo en cuenta que se trataba también de una cultura totalmente diferente.

Apenas seis meses después y tras empatar ante Omán y ganar a Emiratos Árabes con muchísimas bajas, Qatar estará en su segundo Mundial. Algunos le miraron raro por pasar de estar en pleno foco mediático en Europa a irse a un fútbol y una cultura radicalmente distintos, pero Julen ha acabado siendo exitoso.

Eso sí, esto no acaba aquí. Ahora, al técnico vasco le toca preparar la Copa Asia, en diciembre, y empezar a esbozar lo que será la puesta a punto para el Mundial del 2026. No hay muchas ventanas de trabajo con los jugadores, pero bien es cierto que tampoco las tuvo en demasía cuando cogió al equipo y lo llevó directo a la cita mundialista.

Lopetegui, que vive en Qatar de forma continuada desde que firmó en mayo, se sigue empapando tanto de la cultura como del fútbol qatarí, donde aprovecha las semanas para ver muchos partidos y conocer de primera mano a algunos de los jugadores. Todo para intentar que llegar a Estados Unidos, Canadá y México no sea simplemente una experiencia, sino que Qatar también compita. De momento, el primer objetivo, el de clasificar a la selección, está más que conseguido. Y Julen está contento con ello. Pero quiere más.