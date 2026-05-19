Lopetegui: "España está en las mejores manos con De la Fuente"

Julen Lopetegui, presente entrenador de la selección de Catar, ofreció una entrevista a 'BeSoccer' en donde habló de 'La Roja' de Luis de la Fuente y sus motivaciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección catarí. El español es el primer entrenador en la historia del país asiático que logra un billete para una cita mundialista.

Una clasificación histórica...

El exentrenador del West Ham prepara "algo histórico en Catar" con la intención de llegar con la mejor versión del equipo al Mundial. A pesar de que Lopetegui aclaró que lo primero que hay que hacer es aceptar el rol de Catar en la máxima competición, él y su cuerpo técnico afrontan la aventura "con ilusión, optimismo, ganas y mucho trabajo".

"Una vez que consigues el objetivo, la gente se empieza a ilusionar con que podamos hacer algo bonito. Ten en cuenta que somos un país de 300.000 cataríes solo. Digo somos porque nos sentimos ya parte de la comunidad catarí y muy involucrados", explicó el técnico español.

En Catar sientes la gratitud de todo el país Julen Lopetegui — Seleccionador de Catar

"Nosotros somos conscientes de que cuando la bola de Catar sale, muchos países están contentos y pueden sentirse muy superiores, pero nadie nos va a quitar la ilusión, el optimismo, las ganas y el derecho a disfrutar de este Mundial. Desde ahí queremos crecer y ser lo más competitivos posible. Y en ello andamos, con un plan de trabajo que nos haga llegar de la mejor manera posible al Mundial", añadió Lopetegui.

El entrenador vasco afirmó que se mueve "en base a retos" y, al igual que lo fue España en su día, lo fue Catar antes de clasificar al Mundial: "Lógicamente, con un equipo muy diferente al que fuimos con España, pero un reto complicado, histórico y difícil, pero que nos obligaba como cuerpo técnico a resetearnos y adaptarnos a una cultura y jugadores muy diferentes; por eso dijimos que sí".

El Mundial 'frustrado' de Lopetegui

Julen Lopetegui fue destituido como entrenador de España a tan solo dos días de comenzar el Mundial Rusia 2018. En su lugar, lideró 'La Roja' Fernando Hierro, quien con poca experiencia como entrenador se embarcó en aquel reto en donde la selección absoluta cayó ante el anfitrión en la tanda de penaltis de octavos de final.

El entrenador español aseguró que no toma este Mundial como una redención ni su destitución supuso "una espina": "Aquello fue lo que fue en su momento y de todas las situaciones uno saca conclusiones y aprendizajes de la vida y la profesión que te sirven para mucho", aseguró.

Tuve una oportunidad de haber ido a un Mundial posteriormente Julen Lopetegui — Seleccionador de Catar

Lopetegui no especificó cuándo, pero todo apunta al Mundial de Catar 2022 antes de la segunda etapa de Luis Enrique, que sería el entrenador que lo disputó finalmente.

'La Roja' de Luis de la Fuente

"España es uno de los equipos más fuertes del Mundial, sin ninguna duda. Lleva años con una trayectoria muy sólida a nivel futbolístico, de estilo, de estabilidad en el cuerpo técnico con Luis al frente y, esté en la competición que esté, España siempre va a ser de los equipos de referencia y favoritos para competir por el objetivo máximo", aseguró el seleccionador catarí.

Lopetegui ve a España como una de las favoritas, aunque ese concepto no termina de convencerle. Además, expresó la importancia del actual seleccionador, Luis de la Fuente, en su paso por las inferiores de la selección: "El conocimiento de todas las generaciones futbolísticas y haber trabajado con ellas en competiciones de categorías inferiores ayuda mucho a dar ese paso definitivo, y así lo ha demostrado Luis también. Lo ha hecho sensacional con ellos".

España está en las mejores manos con De la Fuente Julen Lopetegui — Seleccionador de Catar

"Me gusta, me ilusiona y me congratula que España tenga esa cantera inagotable de talentos. No solo técnicos y futbolísticos, también a nivel mental. Son chicos que asumen los retos con una naturalidad espectacular. Es una de las grandes fortalezas del fútbol español. Son chavales capaces de equilibrar a veces la ausencia de físicos tan imponentes de otros países con esa mentalidad y personalidad futbolística, ese conocimiento del juego que hace que compitan a una edad muy temprana de esa manera tan increíble. Algo que no tiene ningún país es la estructura del fútbol de cantera de España, y eso es algo muy importante", añadió.

Sobre la joya española Lamine Yamal, el técnico vasco alabó su "talento extraordinario" y su espectacular rendimiento con 18 años, en donde lleva varias temporadas demostrándolo.

El fútbol es un deporte muy colectivo y España es quien mejor lo desarrolla y ejecuta Julen Lopetegui — Seleccionador de Catar

Lopetegui respondió también a la gran relación entre De la Fuente y Oyarzabal, que está dando tantos frutos en su posición como 'falso 9': "Con Luis siempre ha tenido ese rol. Fue de los primeros que lo utilizó como delantero en categorías inferiores. Siempre ha confiado muchísimo en él y le ha rendido muy bien. La trayectoria de Oyarzábal va muy de la mano de Luis de la Fuente desde el principio. Esta confianza en las condiciones de Oyarzábal es recíproca. El entrenador confía en el futbolista y el futbolista se siente tremendamente a gusto con esa confianza y con ese conocimiento del entrenador sobre sus condiciones, que hace que ese jugador tenga ese rendimiento espectacular".

Habrá que esperar a la actuación de Catar en la cita mundialista que tiene comienzo en escasas semanas, pero sin duda, Lopetegui tiene claro que su equipo hará todo lo posible en lo que será "un Mundial diferente".