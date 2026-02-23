Loftus-Cheek será operado por la fractura sufrida en el AC Milan-Parma

Ruben Loftus-Cheek, mediocampiste inglés del AC Milan,será sometido a cirugía para atender las lesiones por el choque que sufrió con el portero del Parma, Edoardo Corvi, durante el enfrentamiento de sus equipos en la jornada 26 de la Serie A.

Apenas diez minutos de partido habían transcurrido cuando ocurrió el incidente. Loftus-Cheek entraba encarrerado al área para rematar un balón, cuando se cruzó con el portero italiano, quien con su cráneo golpeó accidentalmente la mandíbula del inglés a la vez que intentaba despejar el balón.

El mediocampista inglés inmediatamente fue al suelo y solicitó ayuda. El cuerpo médico no tardó en llegar y retiraron al jugador, inmovilizado en una camilla y con collarín, trasladándolo directamente a un hospital donde le fueron realizados estudios.

"Tras las pruebas instrumentales realizadas, Rubén Loftus-Cheek no sufrió conmoción cerebral ni pérdida de consciencia. Sin embargo, el golpe le provocó fracturas en los dientes superiores y el hueso alveolar maxilar. El mediocampista inglés será operado", comunicó el Milan.

Momento del choque entre Ruben Loftus-Cheek y Edoardo Corvi / EFE

Termina su temporada

Se desconoce el tiempo de recuperación después de la cirugía, se estima que será de meses, poniendo prácticamente en fin su temporada con el Milan y descartando su posible participación en el Mundial con la Selección de Inglaterra -- en la cual estaba peleando por un lugar.

Noticias relacionadas

Loftus-Cheek se había consolidado como uno de los jugadores recurrentes en el equipo rossonero, participando en 23 de los 26 partidos de esta temporada en la Serie A, donde tras la derrota (0-1) ante el Parma, el Milan permanece en el subliderato de la Serie A y a diez puntos del líder Inter.