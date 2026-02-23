SERIE A
Loftus-Cheek será operado por la fractura sufrida en el AC Milan-Parma
El mediocampista inglés recibió un duro golpe que lo forzó a ser retirado del juego y trasladado a un hospital
Ruben Loftus-Cheek, mediocampiste inglés del AC Milan,será sometido a cirugía para atender las lesiones por el choque que sufrió con el portero del Parma, Edoardo Corvi, durante el enfrentamiento de sus equipos en la jornada 26 de la Serie A.
Apenas diez minutos de partido habían transcurrido cuando ocurrió el incidente. Loftus-Cheek entraba encarrerado al área para rematar un balón, cuando se cruzó con el portero italiano, quien con su cráneo golpeó accidentalmente la mandíbula del inglés a la vez que intentaba despejar el balón.
El mediocampista inglés inmediatamente fue al suelo y solicitó ayuda. El cuerpo médico no tardó en llegar y retiraron al jugador, inmovilizado en una camilla y con collarín, trasladándolo directamente a un hospital donde le fueron realizados estudios.
"Tras las pruebas instrumentales realizadas, Rubén Loftus-Cheek no sufrió conmoción cerebral ni pérdida de consciencia. Sin embargo, el golpe le provocó fracturas en los dientes superiores y el hueso alveolar maxilar. El mediocampista inglés será operado", comunicó el Milan.
Termina su temporada
Se desconoce el tiempo de recuperación después de la cirugía, se estima que será de meses, poniendo prácticamente en fin su temporada con el Milan y descartando su posible participación en el Mundial con la Selección de Inglaterra -- en la cual estaba peleando por un lugar.
Loftus-Cheek se había consolidado como uno de los jugadores recurrentes en el equipo rossonero, participando en 23 de los 26 partidos de esta temporada en la Serie A, donde tras la derrota (0-1) ante el Parma, el Milan permanece en el subliderato de la Serie A y a diez puntos del líder Inter.
- Barcelona - Levante: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Barcelona - Levante de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Máxima tensión en el Madrid con Arbeloa
- McEnroe, exnúmero uno del tenis, sobre Alcaraz: 'Le daría una palmada en la espalda
- La respuesta de Flick al enfado de Lamine Yamal
- La renovación de Vinicius da un giro de 180 grados
- Novedades en los 'puntos invisibles' del nuevo Spotify Camp Nou
- Maldini sentencia a Carvajal: 'No está para jugar en el Madrid. Me da pena verle así