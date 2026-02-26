Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONFERENCE LEAGUE

¡La locura de la Conference League! Así fue el 'hat trick' de Bartosz Mazurek, la joven perla del Jagiellonia

En el duelo de vuelta de la ronda de 'play off' entre la Fiorentina y el Jagiellonia, el gran protagonista fue el joven Bartosz Mazurek, de apenas 19 años

Bartosz Mazurek, la joven perla del Jagiellonia

Bartosz Mazurek, la joven perla del Jagiellonia / CLAUDIO GIOVANNINI

Marc Gázquez

Marc Gázquez

La Conference League siempre sorprende, especialmente a ese público general que no está familiarizado con muchos de los equipos o jugadores que participan en ella. Futbolistas menos mediáticos, desconocidos para el gran escaparate europeo, se convierten de pronto en protagonistas gracias a acciones destacadas o actuaciones de primer nivel sobre el césped.

Esta vez no fue la excepción. En el duelo de vuelta de la ronda de 'play off' entre la Fiorentina y el Jagiellonia, el gran protagonista fue el joven Bartosz Mazurek, de apenas 19 años. El centrocampista del conjunto polaco firmó un ‘hat trick’ de auténtico crack para guiar a su equipo hacia lo que parecía un milagro, igualar los tres goles de desventaja y forzar la prórroga.

El mediocampista, poco acostumbrado a prodigarse en las áreas rivales (solo cinco goles esta temporada), llevó la eliminatoria al tiempo extra con tres tantos en los noventa minutos reglamentarios. Sin embargo, su hazaña no tuvo el final soñado. La Fiorentina, en una prórroga completamente desatada, logró anotar dos goles más para apagar definitivamente las aspiraciones del Jagiellonia y sellar su clasificación.

Aun así, la noche quedó marcada por la irrupción de Mazurek, un nombre que hasta ahora pasaba desapercibido para el gran público y que, durante noventa minutos, sostuvo a todo un equipo sobre sus hombros. Porque más allá del resultado, la Conference volvió a demostrar que su esencia reside precisamente en eso, en ofrecer escenarios inesperados y en revelar héroes improbables capaces de desafiar cualquier pronóstico

