Localizan a Afan Cizmic, el héroe inesperado de Bosnia que descolocó a Donnarumma y podría ir al Mundial

En el fútbol moderno, donde cada detalle se estudia al milímetro, a veces aparece un factor imposible de prever. En el Bosnia - Italia de la repesca europea hacia el Mundial 2026, ese factor fue un adolescente de 14 años que ni siquiera estaba en el terreno de juego.

Su nombre es Afan Cizmic, recogepelotas en el Bilino Polje, y su gesto antes de la tanda de penaltis terminó convirtiéndose en una de las historias más singulares del fútbol reciente.

El joven le 'birló' el papel con la información de los lanzadores de los once metros al portero italiano Gianluigi Donnarumma, que tuvo que afrontar la tanda sin la información ni las referencias que había preparado con su equipo técnico. La imagen del guardameta del Manchester City buscando sin éxito su hoja se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del partido.

Finalmente, la eliminatoria terminó con victoria bosnia en los penaltis, un resultado que permitió a la selección balcánica sellar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano de 2026, dejando fuera a Italia en una nueva cita mundialista.

El 'penalty cheat sheet' de Donnarumma ante Bosnia que Afan Cizmic tiene en su posesión / FACETV

En Bosnia, el gesto de Cizmic se ha interpretado como un símbolo del carácter del equipo, y se ha convertido en un estilo de héroe nacional. El adolescente, jugador de las categorías inferiores del Celik Zenica, pasó en cuestión de horas de ser un voluntario a convertirse en un fenómeno viral en redes sociales y en los programas deportivos, apareciendo en la televisión nacional.

En una entrevista tras el partido, Cizmic explicó que simplemente vio el papel junto a la toalla del portero italiano y decidió llevárselo.

La repercusión ha sido tal que en Bosnia ya hay voces que proponen que el joven viaje con la delegación de la selección al Mundial, aunque sea como invitado.

Mientras tanto, el propio Cizmic, en televisión, anunció su intención de subastar la hoja con las notas de penaltis para destinar el dinero a causas benéficas.