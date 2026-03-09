Lluvia de ofertas a la estrella del Newcastle antes de recibir al Barça

El extremo del Newcastle Anthony Gordon está en el radar del Manchester United, Arsenal y Liverpool. Según 'Sports Boom', el atacante de las 'urracas' es un objetivo prioritario para los 'red devils', que ofrecerían 80 millones de libras en el mercado de fichajes de verano por el inglés.

El Newcastle quiere alrededor de 95 millones de libras por Gordon, según 'The Sun'; pero los 'Gunners' pretenden ofrecer cerca de 75 millones de libras por Gordon. A la espera de que las 'Urracas' consideren bajar el precio del jugador, los de Arteta pretenden llevárselo por ese precio antes que United y Liverpool.

"Estoy centrado en mí mismo y en el equipo, estoy centrado en el presente. Si miras demasiado lejos en el futuro, empiezas a rendir por debajo de tu nivel. Y créeme, lo he hecho (antes) y no voy a hacerlo ahora", declaró Gordon a principios de 2026 cuando le preguntaron por su posible fichaje a final de temporada.

Gordon, el 'timón' del Newcastle

En la actual campaña 25/26, Gordon acumula 15 goles y 5 asistencias en 40 partidos, siendo una pieza clave en el esquema de su entrenador Eddie Howe. En Premier League, el Newcastle no está teniendo el resultado deseado, con 39 pts. se sitúa en la 12.ª posición de la tabla, circunstancia que podría evocar la salida del delantero.

Sin embargo, Gordon está 'tirando del carro' de las 'Urracas'. En su último partido en liga, este miércoles ante el Manchester United, anotó un gol desde el punto de penalti para 'abrir la lata' en el marcador, 'tanto que sirvió para darle la victoria al conjunto de Howe en el St James' Park.

Anthony Gordon del Newcastle celebra el gol del 1-1 durante el partido de la UEFA Champions League entre el Bayer 04 Leverkusen y el Newcastle United / EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

El inglés 'brilla' en Champions

La Champions está siendo 'su competición', de las 15 dianas que lleva Gordon esta temporada, 10 son en la Liga de Campeones, en donde se posiciona como segundo máximo goleador del torneo, solo por detrás de Kylian Mbappé (13 goles). En la ida de los playoffs brilló ante el Qarabağ anotando un 'póker' en la primera parte del encuentro, haciendo historia en la competición europea de clubes más importante: se convirtió en el segundo jugador que realiza esta gesta en la Champions tras Luiz Adriano.

Anthony Gordon ante el Qarabaq FK en Bakú, Azerbaiyán, el 18 de febrero de 2026 / EFE/EPA/STRINGER

Además, el inglés alcanzó los 37,92 km/h en el partido, convirtiéndose en el jugador más veloz de la competición. Una noche 'mágica' para Gordon que el Newcastle acabó redondeando con un 1-6, que hizo imposible la remontada del Qarabağ en la vuelta de la eliminatoria.

La 'cita' ante el Barça y el efecto 'fichaje'...

El FC Barcelona visitará este martes 10 de marzo St James' Park en la ida de los octavos de final de la Champions. El Newcastle quiere seguir goleando en Europa para llegar a la final de la 'Copa de Campeones', pero los rumores sobre el fichaje de su 'estrella' podrían engatillar la 'pistola' de Gordon y truncar su racha goleadora.

El Barça de Flick llega al partido 'tocado' tras la eliminación en la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que finalizó con un resultado global de 3-4. El 3-0 de la vuelta no le sirvió al Barça para pasar a la final, pero los 'blaugranas' se dejaron 'la piel' en el terreno de juego, luchando hasta el final por clasificar a la final.

Anthony Gordon en acción contra el portero del Barcelona Joan García durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el Barcelona / EFE/EPA/ALEX DODD

A pesar de la eliminación, los 'culers' quieren la Champions y la liga. El Newcastle tiene que hacer las cosas muy bien para detener a un Barça que busca redimirse en el resto de competiciones después de caer en la Copa.