Lluvia de críticas desde Senegal a Cesc Fàbregas por la lesión de Assane Diao

El lunes no fue una buena noche para el técnico del Como. El equipo de Cesc cayó por la mínima ante la Roma (1-0), encadenando su segunda derrota consecutiva, un tropiezo que vuelve a alejarle de los puestos europeos. Como en las demás grandes ligas, esta jornada estuvo marcada por el adiós de las estrellas que ponen rumbo a la Copa África, con las selecciones cruzando los dedos para que todos viajaran sanos y salvos a Marruecos.

La suerte, sin embargo, le dio la espalda a Senegal. A la media hora de partido, uno de sus mejores jugadores, Assane Diao, se frenó en seco y cayó al suelo entre lágrimas. Tuvo que ser sustituido por una lesión en el cuádriceps, y su presencia en la Copa África está seriamente en duda.

No tardaron en lloverle las críticas al ex capitán del Arsenal por parte de los aficionados de los 'leones,' que le reprochaban haber alineado a Diao pese a saber que estaba convocado con su selección. La polémica se agravó tras las declaraciones del técnico catalán a 'Sky Sport', donde se mostró claramente en desacuerdo con que el jugador fuera convocado para el torneo continental.

"Respecto a Assane Diao, prefiero no entrar en detalles. Fue convocado, hablé con él después del partido contra el Inter y conoce perfectamente mi opinión. También hablé con el entrenador. Sinceramente, no fue una conversación agradable".

"Soy un gran fan de las selecciones, espero que todos puedan ir. Pero pedí un favor para que no lo llevaran porque solo ha jugado tres partidos en ocho meses. ¿La respuesta del seleccionador? Que si no iba, no iría al Mundial. Fue desagradable. Si un jugador juega con miedo a los 20 años, cuando tiene toda una carrera por delante, es un error".

Assane Diao, tendido en el suelo en el momento de la lesión / ETTORE FERRARI / EFE

Ascenso y caída en el último año

2025 fue el año de consolidación para Assane Diao. Durante el mercado de invierno llegó a las orillas del Lago de Como procedente del Betis, a cambio de 12 millones de euros. En la segunda mitad de la temporada se convirtió en una pieza clave para Cesc, partiendo como titular y siendo parte del éxito que consolidó al Como como el equipo revelación de la Serie A.

En abril, pocas semanas después de que el jugador nacido en Ndongane decidiera representar a su país natal en lugar de España, se fracturó el pie. Aunque volvió momentáneamente durante la pretemporada en agosto, recayó y reapareció recién a finales de octubre, todavía entre altibajos.

"Probablemente tampoco debería haber jugado hoy, pero lo seleccioné porque se va mañana y no lo tendré durante cinco semanas. Ya que le pagamos el sueldo, preferí que jugara algo con nosotros. ¿Una conversación tensa con Pape Thiaw? Dijo que si Diao no iba con ellos, no jugaría el Mundial. No es justo, es incluso lamentable", declaró Cesc. Unas palabras que en Senegal fueron vistas como una falta de respeto.

La tensión entre el entrenador del Como y el seleccionador senegalés está por las nubes, y no parece que se reconcilien en mucho tiempo. Fàbregas también ha sido objeto de una oleada de comentarios hostiles en su cuenta de Instagram, donde sus últimas publicaciones se han llenado de críticas. La gran víctima, no obstante, sigue siendo Assane Diao, cuya participación en la Copa África, aunque todavía no está descartada, parece cada vez más complicada por la gravedad y la incertidumbre de su lesión.