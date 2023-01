Lloris se retira de la selección de Francia

"Llega un momento en el que hay que saber dar el relevo", reconoció el portero en una entrevista a L'Équipe El guardameta del Tottenham abandona 'les bleus' tras más de 14 años y con récord de internacionalidades

Punto final a la trayectoria más longeva en la historia de la selección francesa de fútbol. Hugo Lloris, capitán del Tottenham y también de 'les bleus', anunció este lunes a 'L'Équipe' su decisión de retirarse del combinado nacional. Se despide tras más de 14 años de servicio, desde que debutara el 19 de noviembre de 2019 en un amistoso contra Uruguay en el Stade de France (0-0), y con el récord de internacionalidades (145).

"Llega un momento en el que hay que saber dar el relevo", reconoció Lloris, capitán de Francia desde 2010, en esta entrevista. "No quiero hacerla mía, siempre he dicho y repetido que la selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)", añadió.

Campeón del mundo en 2018, finalista de la Eurocopa en 2016 y del Mundial en 2022, el guardameta de 36 años insistió en que era el momento de dejarlo: "Prefiero salir estando arriba que esperar a que baje el rendimiento o haya demasiada competencia. También es una decisión familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y con mis hijos”