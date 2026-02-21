Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoOsasuna - Real MadridGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaRankig ATP hoyDinero Alcaraz DohaAlineación Real Madrid hoyDónde ver Osasuna - Real MadridBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

LIGUE 1

Llega la oportunidad para Dro: titular ante el Metz

Luis Enrique apostó por el excanterano del Barça para recuperar el liderato de la Ligue 1

Dro Fernández, tras su debut: "Vine para sumar minutos, trabajaré para que sigan llegando"

Dro Fernández, tras su debut: "Vine para sumar minutos, trabajaré para que sigan llegando"

Dro Fernández, tras su debut: "Vine para sumar minutos, trabajaré para que sigan llegando" / Perform

Jordi Delgado

Jordi Delgado

El PSG puede recuperar este sábado el liderato de la Ligue 1 McDonald's. Para ello, necesita ganar al Metz, actualmente último de la tabla, tras la sorprendente victoria del Mónaco ante el Lens, actual primer clasificado, gracias a un golazo de Ansu Fati.

Para este partido, Luis Enrique apostó por un once con algunas novedades. La principal, la presencia de Pedro Fernández, 'Dro', como titular en el once parisino.

El excanterano del FC Barcelona, que llegó al París Saint-Germain este mercado de invierno por 5 millones de euros, había disputado 39 minutos con la zamarra capitalina.

Dro, titular con el PSG ante el Metz

Dro, titular con el PSG ante el Metz / PSG

Dro debutó con el PSG en el Parque de los Príncipes el pasado 8 de febrero ante el Olympique de Marsella (5-0), tras su presentación como estrella, y volvió a disputar unos 20 minutos en la derrota 3 a 1 ante el Stade Rennes.

Ante el Metz, el hispanofilipino tiene la oportunidad de asentarse entre los hombres importantes del exseleccionador español.

El once del PSG es: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernández; Lee, Zaire-Emery, Dro; Doué, Ramos y Barcola.

Noticias relacionadas

El once del Metz es: Fischer; Kouao, Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré; Touré, Traoré, Michal, Tsitaishvili y Diallo.

TEMAS