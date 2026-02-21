Llega la oportunidad para Dro: titular ante el Metz

El PSG puede recuperar este sábado el liderato de la Ligue 1 McDonald's. Para ello, necesita ganar al Metz, actualmente último de la tabla, tras la sorprendente victoria del Mónaco ante el Lens, actual primer clasificado, gracias a un golazo de Ansu Fati.

Para este partido, Luis Enrique apostó por un once con algunas novedades. La principal, la presencia de Pedro Fernández, 'Dro', como titular en el once parisino.

El excanterano del FC Barcelona, que llegó al París Saint-Germain este mercado de invierno por 5 millones de euros, había disputado 39 minutos con la zamarra capitalina.

Dro, titular con el PSG ante el Metz / PSG

Dro debutó con el PSG en el Parque de los Príncipes el pasado 8 de febrero ante el Olympique de Marsella (5-0), tras su presentación como estrella, y volvió a disputar unos 20 minutos en la derrota 3 a 1 ante el Stade Rennes.

Ante el Metz, el hispanofilipino tiene la oportunidad de asentarse entre los hombres importantes del exseleccionador español.

El once del PSG es: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernández; Lee, Zaire-Emery, Dro; Doué, Ramos y Barcola.

El once del Metz es: Fischer; Kouao, Sané, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré; Touré, Traoré, Michal, Tsitaishvili y Diallo.