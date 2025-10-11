Lo llaman el 'otro Bardghji', pero no tiene nada que ver

El Porto es un club a tener muy en cuenta, especialmente para los directores deportivos de los gigantes de Europa. Ganador de dos Champions League, dos Europa League y treinta Ligas de Portugal, entre otros trofeos de prestigio, el conjunto luso es reconocido mundialmente por su capacidad para rastrear (y formar) talento en todo el planeta.

Son múltiples los ejemplos de grandes futbolistas surgidos del 'Dragón' que aprovecharon su trampolín para dar el salto definitivo en sus respectivas carreras. Nico González, Éder Militao, Luis Díaz, Vitinha, Radamel Falcao, Pepe, Deco o Casemiro son solo algunos nombres de una lista casi interminable, a la que en un futuro cercano se añadirán nuevos talentos con toda seguridad.

Una de sus grandes perlas actuales es Rodrigo Mora (18 años), tasado en 70 millones de euros, quien estuvo cerca de salir rumbo al Al Ittihad este verano. Pero detrás del brillo del joven portugués se esconde otro futbolista que apunta a escenarios de primer nivel pese a no haber cumplido los 20 años. De nuevo, otro acierto total de la dirección deportiva del Porto.

Un centrocampista especial

Algunos se han aventurado a llamarlo 'el otro Bardghji', porque, al igual que el extremo fichado por el Barça en verano, salió del Copenhague danés en el último mercado invernal. Sin embargo, es más corpulento (1,87 metros), juega en una posición más retrasada (centrocampista) y está mejor preparado para rendir en la élite. Se trata de Victor Froholdt, por quien el Porto pagó 20 millones de euros este verano. Internacional con Dinamarca, se ha convertido en una pieza clave para Francesco Farioli desde que llegó a tierras lusas.

Es un jugador que el Porto ha analizado desde hace mucho tiempo Francesco Farioli — Entrenador del Porto

El entrenador italiano se deshizo en elogios tras pocos días trabajando con él: “Es un jugador que el Porto ha analizado desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo llegara al club. Fue uno de los primeros nombres que me sugirieron. Enseguida consensuamos que era un jugador que nos podía ayudar. Es capaz de repetir acciones a alta intensidad, y eso es algo único. Aún es joven y tiene mucho que mejorar y aprender, sobre todo a la hora de tomar decisiones en espacios reducidos”, destacó.

Victor Froholdt, durante un partido con el Porto contra el Benfica / EFE

Vital en un Copenhague campeón en su Dinamarca natal, Froholdt se erigió como un centrocampista total, capaz de influir en las dos áreas, con recorrido, potencia y una madurez táctica impropia para su edad. Con balón es más que correcto, participando activamente en la salida, ayudando al equipo en la transición y mostrando buena lectura del juego. Gracias a su altura, zancada y mentalidad ofensiva, es letal llegando desde segunda línea.

El Atleti ya conoce su potencial

Hasta la fecha, suma un gol y dos asistencias con el Porto en diez partidos, siendo titular en nueve de ellos. Su impacto fue casi inmediato, brillando en su segundo encuentro con el equipo, durante la pretemporada ante el Atlético de Madrid. Autor del tanto de la victoria, superó a Jan Oblak con un derechazo inapelable que sirvió para mostrar todo lo que es capaz de hacer en ataque. Lo que verdaderamente sorprendió fue su superioridad física sobre los jugadores colchoneros.

Victor Froholdt, en acción contra el Atlético de Madrid / EFE

Ha necesitado menos de diez partidos de liga para confirmar las sensaciones que dejó en sus primeros encuentros con el Porto. Hoy, Froholdt es el primer jugador de la liga portuguesa en carreras progresivas y aceleraciones, y el tercero en pases clave, goles esperados, toques dentro del área y regates exitosos. Un todoterreno que también brilla con Dinamarca.

Froholdt celebra su primer gol con Dinamarca / EFE

En este parón internacional, Froholdt fue uno de los protagonistas en la goleada contra Bielorrusia (0-6). En solo 45 minutos firmó su primer gol y su primera asistencia con su selección. Sin duda, está llamado a ser fundamental en el Mundial de 2026, aunque, de momento, es el Porto quien disfruta de él cada fin de semana. Ya vale más de 20 millones de euros. Según 'Transfermarkt', su valor actual es de 22 millones. ¿Hasta cuánto puede revalorizarse esta temporada?