Liverpool y Xabi Alonso, cuestión de tiempo

El momento del Liverpool empieza a generar dudas. El equipo de Arne Slot ha entrado en una dinámica irregular en la Premier League con solo cuatro puntos sumados en las últimas cuatro jornadas. Una racha que ha apretado la pelea por los puestos de Champions y que ha comprimido la tabla hasta el punto de que el margen con sus perseguidores es mínimo.

Actualmente los 'reds' se mantienen en la zona alta pero con rivales como el Aston Villa aún por delante en la pelea directa y el Chelsea acechando muy de cerca. La lucha por entrar en la próxima Liga de Campeones se ha convertido en una carrera exigente y sin margen de error.

En este contexto la figura de Slot empieza a estar en entredicho. El técnico neerlandés no ha conseguido consolidar un bloque sólido pese a la fuerte inversión realizada por el club. El pasado verano el Liverpool movió cifras muy elevadas en el mercado con fichajes destacados como el de Florian Wirtz, aunque también con salidas importantes como la de Luis Díaz.

Xabi Alonso busca regresar a los banquillos después de ser cesado como entrenador del Real Madrid a media temporada / EFE

En paralelo a esta situación, el nombre de Xabi Alonso vuelve a ganar fuerza en Anfield. El técnico español ya estuvo en la órbita del club en el pasado, impulsado especialmente por Michael Edwards, una de las figuras clave en la planificación deportiva del Liverpool. Aunque en su momento decidió continuar su proyecto en el Bayer Leverkusen, el interés del conjunto inglés nunca desapareció del todo. Según desvela 'BILD', el contacto entre las partes se ha mantenido y la opción vuelve ahora a estar sobre la mesa.

De acuerdo con la información del medio citado, la predisposición del técnico vasco ha cambiado respecto a aquel primer acercamiento. Ahora vería con buenos ojos asumir el reto en Anfield, siempre que el proyecto deportivo se alinee con sus ideas. En concreto, quiere tener un peso real en la construcción de la plantilla y evitar situaciones en las que no pueda influir en decisiones clave, algo que ya condicionó experiencias recientes en su carrera.

Pep Guardiola con Xabi Alonso, en el Bernabéu el pasado mes de diciembre. / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, su llegada no sería inmediata. Xabi Alonso no contempla incorporarse con la temporada en marcha, sino que esperaría a un cambio de ciclo en verano para tomar el control desde el inicio y poder implantar su modelo sin urgencias. En el club consideran que su perfil encajaría especialmente bien con el actual vestuario. Su capacidad para estructurar equipos, potenciar el talento individual y construir una identidad reconocible son aspectos que se valoran muy positivamente.

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Con la temporada todavía en marcha, pero llena de incertidumbre, el futuro del banquillo del Liverpool apunta a convertirse en uno de los grandes focos del próximo verano. Tras su abrupta salida del Real Madrid, todo apunta a que tendrá una nueva oportunidad de resarcirse en el banquillo de un gigante del fútbol europeo.