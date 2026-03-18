El Liverpool necesita salvar la temporada en Anfield

No hay nada como una gran noche europea en Anfield. No es precisamente una de las mejores temporadas del Liverpool y la Premier League es un indicador infalible. Quintos en la clasificación y con 22 puntos de diferencia respecto al líder, el Arsenal de Arteta, los de Arne Slot tienen mucho que mejorar. El último precedente, el empate ante el Tottenham (1-1). Un resultado insuficiente justo antes de medirse al Galatasaray, en un cara o cruz.

Sin embargo, en la máxima competición europea de clubes las cosas son muy diferentes. No sería el primer equipo que, ante una mala imagen en su competición doméstica, salva el expediente con la Champions. Mucho tendría que cambiar la cosa, eso sí.

En la ida, los otomanos salieron sin complejos y con un tanto de Mario Lemina liquidaron el encuentro. Los de Okan Buruk tienen argumentos de sobra para complicar las cosas al seis veces campeón de Europa. A sus 27 años, Victor Oshimen es uno de los jugadores más cotizados de la plantilla. Con su portento físico y capacidad para ganar duelos, puede poner en serios aprietos a los Van Dijk y compañía. Es por ello que el poderío ofensivo del Liverpool, también será determinante para contrarrestar ese tanto de desventaja inicial. Además, los ‘reds’ tendrán que ajustar aspectos defensivos ante las bajas de última hora.

Cae Joe Gomez, entra Ibrahima Konaté

En el entrenamiento previo al duelo ante el Galatasaray, Joe Gomez se ausentó y se encendieron las alarmas en el AXA Training Centre. Tras tres partidos seguidos con una carga de más de 270 minutos todo apunta a que también se priorizará su descanso.

Un nuevo dolor de cabeza para un Arne Slot que compareció ante los medios y reconoció que hay dudas con el defensor inglés: “Con Joe decidiremos mañana. Hoy no estaba listo para entrenar”. El técnico ‘red’ explicó que ya arrastró algunos problemas después del partido de la ida de octavos. En su lugar, podría reaparecer un Ibrahima Konaté que descansó ante el Tottenham. “Sí, en este momento está preparado para jugar. Está completamente recuperado. Podría jugar los 90 minutos o, si fuera necesario, incluso más”, expresó Slot.

Aleksander Isak, por su parte, realizó una sesión de recuperación y continua con su proceso de recuperación, tras la operación a la que se sometió a finales de año. Una buena noticia entre todas las lesiones que está sufriendo el equipo. “Entrena con el equipo supone un gran salto y jugar a la intensidad de la Premier League o de la Champions League también supone un gran salto”, reconoció el entrenador neerlandés.

Robertson y Szoboszlai, frustrados

También compareció Andrew Robertson ante los medios para valorar cómo afronta el equipo un partido de tal calibre. El lateral escocés mostró su malestar por la situación actual por la que pasa el equipo respecto a otras temporadas: “Estamos frustrados porque no encontramos la regularidad que nos diferenció la temporada pasada. No podemos dejar de intentarlo”. Un discurso parecido fue el que dio tras el último encuentro liguero, Dominik Szoboszlai. El centrocampista hungaro fue muy contundente: “Me siento desanimado. Tenemos que espabilar, porque si seguimos así, deberíamos conformarnos con la Conference League”. El exjugador del Leipzig remarcó en Sky Sports que deben revertir la situación, porque pierden muchos puntos en el desenlace de los partidos.

Esta vez y con una eliminatoria tan decisiva en juego, no hay especulaciones que valgan. Anfield deberá arropar a un equipo que necesita más que nunca a su afición.