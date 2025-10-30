De Liverpool a Madrid: los cinco pinchazos del verano

El mercado de fichajes veraniego es un periodo muy estimulante en el fútbol. Los partidos no se disputan sobre el verde, sino en los despachos, pero son igual (o más) intensos. Como de costumbre, los grandes equipos de Europa se pelearon por los mejores jugadores del momento, ofreciendo al espectador momentos de tensión, culebrones que parecían no tener fin y, por qué no decirlo, algunos enfados. Ahora, tras un par de meses de curso cumplidos, ha llegado el momento de rendir cuentas.

Mientras algunos jugadores ya disfrutan de sus respectivas nuevas casas, ofreciendo un gran nivel que les ha permitido convencer a su afición, otros fichajes aún buscan la manera de encontrar su mejor versión para justificar la inversión realizada por ellos. Se suele decir que no es cómo empieza, sino cómo acaba, y aunque aún tienen tiempo de revertir su situación, algunos casos empiezan a ser preocupantes.

Florian Wirtz: el mago que ha perdido su varita

Este verano, el Liverpool pagó 125 millones de euros por uno de los futbolistas más cotizados del mercado. El mediapunta alemán, estrella del Bayer Leverkusen y jugador clave bajo las órdenes de Xabi Alonso para hacer historia, eligió Anfield para seguir escribiendo la suya. Sin embargo, lo que prometía ser uno de los fichajes más importantes de la historia de la Premier League está defraudando a todo el mundo.

Florian Wirtz está decepcionando en la Premier / EFE

El equipo de Slot no funciona, y Wirtz lo está notando de manera exagerada. De marcar 16 goles y repartir 15 asistencias la pasada temporada ha pasado a sumar solo tres asistencias en 13 partidos. El problema es aún mayor en Liga, donde lo apodan 'Agente 009' por sus cifras: 0 goles y 0 asistencias en 9 duelos. En Anfield cruzan los dedos para que recupere la magia que tenía en el BayArena y resucite al equipo.

Alexander Isak: el 'killer' ya no asusta

Antes de analizar otros movimientos fuera de Liverpool, es obligatorio hablar de Alexander Isak. El sueco protagonizó uno de los culebrones del verano al forzar su salida del Newcastle. Finalmente, su sueño se cumplió: llegó a Anfield y se convirtió en el fichaje más caro de la competición británica (145 millones de euros). Su rendimiento, por ahora, está lejos del esperado para un futbolista de tal magnitud.

Isak fue suplente en la derrota ante el Galatasaray / ERDEM SAHIN

El internacional sueco, que marcó 27 goles la temporada pasada como ariete 'magpie' (apodo del Newcastle), solo suma un gol con el Liverpool en ocho duelos, en la EFL Cup. Datos tan poco esperanzadores como sus sensaciones en el césped, donde varios fallos le han impedido ver portería en más ocasiones.

Franco Mastantuono: mucho por demostrar

El joven argentino se benefició muchísimo del trabajo con Xabi Alonso. Pese a estar a un nivel inferior al de muchos de sus compañeros, el técnico tolosarra decidió darle bastantes oportunidades en el once inicial al considerar que, por perfil y prestaciones, encajaba bien en su idea de juego. Sin embargo, el ex de River Plate ha perdido la titularidad tras demostrar que aún está lejos del potencial que se le intuye.

Xabi Alonso da instrucciones a Mastantuono / Efe

Tras jugar siete minutos ante la Juventus y no tener ni un solo minuto contra el Barça en el Clásico, Mastantuono suma un gol y una asistencia en 11 encuentros. Sin duda, cifras que todavía no están a la altura de las expectativas generadas en torno a su figura.

Fábio Silva: una lesión oculta

El Borussia Dortmund destaca por acertar con sus fichajes, pero con el ex de los Wolves, de momento, está fallando. La aventura del portugués, que llegó al Signal Iduna Park a cambio de 22,5 millones de euros avalado por sus diez goles con la UD Las Palmas pese al descenso de los canarios, empezó bastante mal por una lesión en el aductor que no gustó en el club, ya que la desconocían por completo hasta el reconocimiento médico.

Fábio Silva, durante un partido con el Borussia Dortmund / EFE

De momento, el ariete luso, que fue pretendido por Roma y RB Leipzig, solo cuenta con minutos residuales y está lejos de convertirse en un delantero capaz de hacerle sombra a Guirassy. Siete partidos, 96 minutos y un solo gol son sus registros. ¿Logrará darle la vuelta a la tortilla?

Claudio Echeverri: invisible en Alemania

El futbolista del Manchester City debía elegir muy bien a qué equipo salir cedido para empezar a demostrar que tenía nivel para brillar en Europa. Sin embargo, el Bayer Leverkusen está siendo una pésima opción para él. La destitución de Erik ten Hag revolucionó el club, y con Kasper Hjulmand ha pasado prácticamente desapercibido.

Claudio Echeverri, futbolista del Bayer Leverkusen / Agencias

En seis partidos con el equipo alemán solo ha disputado 127 minutos. No lo cedieron a Argentina para disputar el Mundial Sub-20 y, durante ese periodo, apenas jugó diez minutos. Para más inri, su última titularidad fue ante el PSG en la Champions League, duelo que terminó con un 2-7 en contra para el Leverkusen. Una cesión que, de momento, no está siendo fructífera ni para el club ni para el jugador.