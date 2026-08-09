El Liverpool demuestra que necesita a Araujo

Ronald Araujo será en las próximas horas jugador del Liverpool FC. El central uruguayo, que llegará al norte de Inglaterra cedido por el FC Barcelona, viajaba al país inglés al mismo tiempo que su futuro equipo recibía en Anfield al AS Monaco en el penúltimo partido de pretemporada para los de Andoni Iraola.

Y no fue exactamente el partido que querían ver los aficionados 'reds'. El conjunto de la Premier League acabó concediendo hasta tres goles pese a llegar a dominar el marcador por 2-0 en la primera media hora del juego. La poca contundencia en defensa da a entender el porqué el técnico español ha pedido refuerzos en la zaga defensiva.

Iraola arrancó el partido con una pareja de centrales formada por el capitán Virgil van Dijk y el canterano Nduke. En la media parte, dio entrada a Wataru Endo, que no estuvo demasiado fino, y a la hora del juego dio minutos a Milos Kerkez y a Luke Chambers, otro jugador de la academia.

El Liverpool se adelantó pronto, en el minuto 16, gracias a un gol de Alexander Isak. Poco después, Florian Wirtz amplió la diferencia para los locales y colocó el 2-0 en el marcador antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

Sin embargo, el Mónaco recortó distancias justo antes del descanso. Aleksandr Golovin transformó un lanzamiento desde el punto de penalti para devolver a los visitantes al partido.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto francés encontró rápidamente el empate. Mika Biereth marcó en el minuto 56 para establecer el 2-2, justo antes de que ambos equipos comenzaran a introducir numerosos cambios.

Cuando todo apuntaba al empate, Paris Brunner apareció en el tramo final para culminar la remontada. El delantero alemán marcó a dos minutos del final y selló el triunfo del Mónaco por 2-3 en Anfield.

Debut de Victor Muñoz

La gran noticia para el fútbol español fue el debut con el Liverpool del campeón del mundo, Víctor Muñoz.

El extremo, uno de los futbolistas que no tuvo minutos en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido de los primeros futbolistas de La Roja en regresar a los entrenamientos con su equipo.

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Víctor, fichado este verano de Osasuna por unos 40 millones de euros, ya ha dejado sus primeras sensaciones sobre el terreno de juego y espera sumar aún más minutos la próxima semana en el último amistoso 'red' ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas, partido en el que también podría ya debutar Ronald Araujo.