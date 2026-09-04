El Liverpool se 'carga' a Chiesa de la Champions

No están siendo los días más sencillos en la carrera de Federico Chiesa. El internacional italiano ha vuelto a vivir un enorme varapalo después de quedarse fuera de la lista del Liverpool para disputar la Champions League. El delantero italiano no figura entre los jugadores que podrán representar a los ‘reds’ en la máxima competición continental.

La situación, sin embargo, tampoco es nueva para Chiesa. El atacante ya se quedó fuera de la lista para disputar la Champions League la pasada temporada, en aquel momento con el equipo dirigido por Arne Slot. No obstante, la grave lesión de Ekitike terminó abriéndole las puertas de la competición al italiano, que pudo ser incluido en la lista y disputar la Champions. En total, Chiesa participó en cinco encuentros y anotó un gol.

También es cierto que su participación en la Premier League no fue especialmente relevante. Chiesa llegó a disputar 36 partidos con el Liverpool en la competición doméstica, pero apenas acumuló 726 minutos sobre el terreno de juego. El italiano fue un habitual en el banquillo y, en muchas ocasiones, entró al campo como último cambio, disponiendo de muy pocos minutos para demostrar su valía y ganarse un papel más importante en el equipo.

Y es que lo cierto es que, entre los contratiempos físicos y la falta de continuidad, apenas ha podido disfrutar del fútbol desde su llegada en el verano de 2024. Un verano en el que incluso soñó con recalar en el FC Barcelona, pero finalmente terminó firmando por el Liverpool, donde, de momento, no está teniendo las oportunidades que esperaba.

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Este curso ha comenzado de nuevo con una mala noticia: su ausencia de la lista de Andoni Iraola para disputar la Champions League. Una vez más, Chiesa parte con desventaja en la competición, especialmente tras los fichajes de Víctor Muñoz y Bradley Barcola, que elevan todavía más la competencia y reducen sus opciones de contar con minutos. Todo puede cambiar en el fútbol, pero el calvario de Chiesa en Inglaterra parece no llegar a su fin...