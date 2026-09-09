La otra lista del Balón de Oro: tres ausencias inexplicables

Se perfila como una de las carreras más reñidas —y emocionantes— por un Balón de Oro cuya ceremonia se celebrará, por primera vez en su historia, en el London Palladium de Londres, como homenaje al primer ganador del galardón, Stanley Matthews. Ayer, martes 8 de septiembre, France Football y UEFA desvelaron los 30 finalistas del prestigioso premio individual que reconoce al mejor jugador del mundo.

Bellingham, Cubarsí, Cucurella, Dembélé, Haaland, Gabriel, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Kane, Achraf Hakimi, Lamine, Kvaratskhelia, Marquinhos, Mané, Lautaro Martínez, Mbappé, Nuno Mendes, Messi, Olise, João Neves, Pacho, Quiñones, Rice, Rodri, Saliba, Upamecano, Vinicius, Vitinha, Fabián Ruiz o Ferran Torres. De entre estos nombres saldrá el sucesor de Dembélé. Si el francés no revalida su corona, claro.

La lucha está servida. Hay seis campeones del mundo, aunque solo tres —Lamine, Rodri y Fabián— parten con opciones reales de llevarse el premio; ocho futbolistas de un Paris Saint-Germain de nuevo campeón de Europa; y tres de un Arsenal coronado en Inglaterra y finalista de la Champions. A ellos se suman Mbappé, Messi o Kane, más avalados por sus registros y logros individuales que por los títulos colectivos.

Ni Pedri ni Raphinha

La lista de candidatos, sin embargo, llama la atención por los nombres que no aparecen en ella. Pedri, Raphinha, Oyarzabal o Unai Simón son algunas de las ausencias más difíciles de entender en una relación que deja inevitablemente preguntas en el aire. Jugadores con un peso determinante en sus clubes - y selecciones en el caso de los españoles - que se quedan fuera de una carrera que, por definición, debería reunir a los mejores. Sin ir más lejos, el tinerfeño fue undécimo en la pasada edición y el brasileño, quinto.

Pedri y Raphinha, fuera de las nominaciones / AFP7 vía Europa Press

El contraste también resulta llamativo a nivel de clubes. Cuatro - incluido Cucurella - jugadores del Real Madrid aparecen entre los 30 candidatos pese a que el conjunto blanco firmase un año en blanco, mientras que el Barcelona aporta tres nombres: Lamine, Cubarsí y Rodri. A ellos podría añadirse Ferran Torres, ahora en el PSG.

Son decisiones que alimentan el debate y que, más allá de gustos o preferencias, terminan afectando a la percepción del propio premio. La credibilidad del Balón de Oro queda inevitablemente expuesta.

Pedri no tuvo el Mundial que se esperaba de él. Sin embargo, su temporada con el Barcelona fue de enorme importancia en los títulos conquistados por el conjunto azulgrana. El canario aportó dos goles y doce asistencias, su mejor registro hasta la fecha, pero sus números apenas alcanzan a explicar su verdadero peso en el equipo.

Raphinha es el líder del Barça / Gorka Urresola

El de Tegueste es, por encima de las estadísticas, el futbolista que da sentido al juego del Barça, el encargado de conectar líneas, acelerar cuando toca y dotar de pausa al equipo cuando lo necesita. Que no figure entre los 30 candidatos resulta, como mínimo, difícil de entender.

El caso de Raphinha tampoco puede desligarse de un Mundial condicionado por una lesión y por la eliminación prematura de Brasil. Su rendimiento con el Barcelona, en cambio, ofrece argumentos más que suficientes para defender su candidatura. El brasileño cerró el curso con 21 goles y ocho asistencias, cifras inferiores a las de su extraordinaria temporada 2024/25, pero todavía de enorme valor.

El mejor Oyarzabal tampoco

También sorprende la ausencia de Mikel Oyarzabal. El atacante eibarrés fue campeón de Copa con la Real Sociedad y campeón del mundo con España, además de cerrar el curso con 18 goles con el conjunto txuri-urdin y 14 con la selección española.

Cinco de esos tantos llegaron durante la cita mundialista, igualando un registro histórico que hasta entonces compartían Emilio Butragueño y David Villa. Su impacto, por tanto, trasciende el rendimiento de un solo equipo y alcanza también al campeón del mundo.

Oyarzabal celebra su gol contra Francia / Lavandeira Jr / EFE

Más ejemplos

Hay más. Unai Simón, nominado, eso sí, a mejor portero, no firmó su temporada más brillante a nivel de clubes, pero su papel con España fue decisivo para conquistar la segunda estrella. Rompió el récord histórico de imbatibilidad de Walter Zenga y mantuvo su portería a cero en todos los partidos salvo ante Bélgica.

Unai Simon gana el guante de oro del Mundial. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Doué, clave en los éxitos colectivos del PSG, tampoco están entre los 30 nominados. El francés fue elegido mejor joven de la Ligue 1 por segundo año seguido y, pese a firmar un año más irregular que el anterior, registró cinco tantos y cinco asistencias en la Champions. Quedó decimocuarto en 2025.

Culés como Dani Olmo o Fermín tampoco han llegado a ser considerados por France Football. El egarense participó directamente en 17 goles, con ocho tantos y nueve asistencias, mientras que el onubense firmó 13 goles y 17 asistencias. Además, Olmo cuajó un Mundial fabuloso, ejerciendo como enganche y asumiendo un papel protagonista en el juego de España.

Fermín celebra el gol marcado ante el Valencia / Dani Barbeito

También sorprende la ausencia de Julián Álvarez, aunque en su caso lo hace más por el peso de su nombre que por los méritos de su temporada. El argentino firmó 10 goles en Champions y ocho en Liga, unas cifras respetables, pero inferiores a las de otros delanteros presentes en la lista y que tampoco resultaron especialmente decisivas para un Atlético que cerró el curso sin levantar ningún título.

Su Mundial tampoco fue especialmente brillante, más allá de una auténtica obra de arte ante Suiza. Por rendimiento y contexto, su ausencia, aunque llamativa, resulta bastante más comprensible que la de otros nombres que se quedaron fuera.

La lista sí incluye candidaturas como la de Quiñones, delantero del Al-Qadsiah saudí, que terminó como máximo goleador de la liga con 33 tantos y añadió cuatro goles con México en el Mundial. También aparece Sadio Mané, atacante del Al Nassr, campeón de la liga saudí, donde firmó 14 goles y nueve asistencias, además de ser importante con Senegal en la Copa de África, finalmente conquistada por Marruecos, con dos goles y dos asistencias.

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Julián Quiñones, delantero de México / EFE

Y está Ferran Torres, que cerró su mejor año en cuanto a números con el Barcelona, aunque atravesó una importante sequía goleadora durante buena parte del curso. En su caso, sin embargo, su gol decisivo en la final del Mundial pesa mucho.