Más líos en la Copa África: peleas lamentables y denuncia de Argelia por los arbitrajes

La Copa África sigue dejando muchas historias. Muchas de buenas, pero también bastantes de malas. Y el Argelia - Nigeria de cuartos de final ha generado bastante polémica. Dentro y fuera del campo.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) emitió un comunicado este lunes informando que había solicitado a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) una investigación por el arbitraje del partido que perdieron ante los nigerianos (2-0), los que pasaron a semifinales y se enfrentan a Marruecos este miércoles.

Según el escrito, la entidad "no puede ignorar las decisiones de arbitraje" ya que "plantearon preguntas y dejaron indignación generalizada" entre los aficionados del país magrebí, con dudas sobre la "credibilidad del árbitro", el senegalés Issa Sy.

Así, la federación pidió "aclarar lo sucedido y tomar medidas de acuerdo a la normativa", aunque no precisó a qué irregularidades alude ni cuáles son los detalles concretos que exige investigar.

La eliminación de los Verdes, campeones de la Copa Africana de 2019, provocó varios incidentes entre jugadores y miembros del cuerpo técnico nigerianos y argelinos, mientras que en las gradas, aficionados argelinos intentaron saltar al césped y los colegiados tuvieron que ser escoltados.

Según varios analistas y críticos de distintos países y medios, la victoria de Nigeria fue merecida, al ganar con autoridad, por ocasiones y definición.

Incidentes dentro y fuera del campo

Además, la CAF también ha abierto otra investigación sobre los incidentes mencionados en el partido y en otro encuentro de cuartos, el Marruecos-Camerún, que también generó protestas de los aficionados cameruneses por un arbitraje que consideraban favorable a los marroquíes.

"La CAF ha recopilado informes recientes de los partidos y pruebas en vídeo que indican un comportamiento potencialmente inaceptable por parte de algunos jugadores y equipos técnicos, y ha abierto una investigación sobre los incidentes ocurridos durante los partidos de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025 entre Camerún y Marruecos, así como entre Argelia y Nigeria", señala el comunicado.

"La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que ocurra durante los partidos, especialmente aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores del encuentro", continúa.

"Se adoptarán las medidas correspondientes contra cualquier persona cuyo comportamiento no sea coherente con la conducta profesional exigida en los eventos de la CAF", agrega el comunicado.

La Confederación "ha remitido estos asuntos a su Jurado Disciplinario para su investigación y ha solicitado que se tomen las medidas apropiadas en caso de que las personas identificadas sean declaradas culpables de alguna infracción".

"La CAF también está revisando las imágenes de un incidente que involucra a miembros de los medios de comunicación que presuntamente se comportaron de manera inapropiada en la zona mixta".