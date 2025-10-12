Lío a la vista: el gesto de Rey Manaj puede costarle una grave sanción

Guste o no, la política está presente en el fútbol. Así lo demostró el Serbia-Albania de clasificación para el Mundial de 2026, un duelo clave para ambos conjuntos, que prometía estar cargado de tensión por el pasado conflictivo entre ambos países.

El encuentro se celebró bajo estrictas medidas de seguridad para evitar los incidentes de 2014, cuando el partido, disputado en Belgrado en aquel entonces, se tuvo que suspender por fuertes altercados. Esta vez, se optó por restringir el acceso al estadio y el duelo se celebró sin aficionados visitantes. Además, se prohibieron los símbolos albaneses y la federación serbia evitó mostrar la bandera rival en el recinto. Pese a ello, la rivalidad entre ambos equipos era más que palpable. Todo estalló con el único gol del partido.

Un gol vital para Albania

El ex del Barça, Rey Manaj, actual delantero del Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos, marcó la diana ganadora en el añadido del primer tiempo, vital para su combinado, y lo celebró con un gesto polémico que le puede salir muy caro. El tanto llegó tras una volea precisa desde el punto de penalti para consolidar a Albania en el segundo puesto en el Grupo K, a cuatro puntos del líder, Inglaterra, pero con un partido menos y la clasificación directa al alcance. Sin embargo, la celebración del mismo ha tenido más repercusión que el propio tanto.

Rey Manaj, autor del gol de Albania ante Serbia / ANDREJ CUKIC / EFE

Rey Manaj festejó el gol haciendo la señal del águila bicéfala con las manos y tendrá consecuencias por parte de la FIFA. Considerando el ordenamiento disciplinario de la FIFA y, en concreto, el artículo 14 relativo a la conducta incorrecta, el jugador albanés se expone a un mínimo de un partido por conducta antideportiva, pero la sanción puede ser mucho más grave si se considera un gesto de odio.

Puede haber sanción grave

En este caso, la sanción podría ser mucho más grave, de seis meses o más, además de tener que abonar una multa, teniendo en cuenta otro punto del mismo artículo 14: "Un jugador u oficial que, con ocasión de un partido (incluido el periodo previo y posterior al partido) o de una competición, incite públicamente al odio o a la violencia será sancionado con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante al menos seis meses, y con una multa de 5.000 CHF como mínimo. Además de lo anterior, en casos graves -especialmente si la infracción se comete a través de redes sociales o medios de comunicación de masas (como prensa, radio o televisión), o durante el día del partido en el estadio o sus inmediaciones- la cuantía de la multa será como mínimo de 20.000 CHF".

Rey Manaj, después de marcar el gol ante Serbia / ANDREJ CUKIC / EFE

Pero el castigo podría ser aún mayor si la FIFA dictamina que la celebración de Rey Manaj fue un acto racista: "Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón, será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada".

Multas a Shaqiri y Xhaka

En 2018, el Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a los jugadores suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, y al máximo dirigente serbio y al seleccionador, Slavisa Kokeza y Mladen Krstajic, por unos incidentes durante el Mundial. Shaqiri y Xhaka, ambos de origen albano-kosovar, celebraron los goles de la victoria por 2-1 ante Serbia haciendo con sus manos el gesto del águila bicéfala, que adorna la bandera de Albania.

Xhaka y Shaqiri, haciendo el gesto del águila bicéfala / RRSS

Para la FIFA, la celebración que ha repetido ahora Rey Manaj se trató de un "comportamiento antideportivo" y por eso los sancionó. El gesto molestó a Serbia, que no reconoce la independencia de Kosovo, antigua provincia del país balcánico poblada mayoritariamente por personas de origen albanés. Stephan Lichtsteiner también recibió una multa por participar en las celebraciones de sus compañeros.