Lío en el vestuario del Benfica: los cuatro señalados por Mourinho

José Mourinho genera polémica allá donde va. El técnico portugués se ha caracterizado siempre por no morderse la lengua y soltar lo que piensa a las primeras de cambio. Y eso es lo que hizo en rueda de prensa tras el último empate del Benfica, que le hace distanciarse del liderato en incluso perder su plaza de Champions.

El que fuera entrenador del Real Madrid llegó a declarar que "hay jugadores" a los que le gustaría "no volver a alinear". Tremendamente enfadado con la actitud de algunos futbolistas durante la primera mitad del encuentro del lunes, Mourinho aseguró que "algunos parece que no comen fútbol y se olvidan de la realidad".

"Tengo que pensar con cuidado, pero en estos momentos hay ciertos jugadores que ya no quiero que jueguen más conmigo. Simplemente no quiero volver a alinearlos más. Pero son activos del club", añadió el portugués. Y tan solo 24 horas después, 'Record' y 'A Bola' desvelan a qué cuatro jugadores se refería el técnico.

Los cuatro señalados

Los futbolistas señalados por José Mourinho son, además, pesos pesados del vestuario de las 'Águilas'. Hablamos de futbolistas como Rafa Silva, Enzo Barrenechea y Lukebákio. Los tres partieron como titulares frente a Casa Pía y todos ellos fueron sustituidos en la segunda mitad.

El entrenador del Benfica José Mourinho, reacciona duranta el partido ante el Porto / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

El caso que más preocupa en Portugal es el de Rafa Silva. El mediapunta luso regresó en invierno a Da Luz tras un año y medio en Turquía y su rendimiento está dejando mucho que desear, con solo dos goles y ninguna asistencia en 12 partidos, nueve de ellos como titular.

No gustó nada a Mourinho su actitud el pasado lunes, como tampoco la de un ex de LaLiga como Lukebákio, que fue el primero en ser relevado antes de la hora de juego por un Prestianni que terminó revolucionando el partido en la segunda mitad. Se le critica al que fuera jugador del Sevilla su falta de agresividad en la presión y en ataque y la poca efectividad en su definición, sobre todo después de anotar tres goles con Bélgica durante el parón de selecciones.

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Mientras, Barrenechea no aprovechó las lesiones de Aursnes y Leandro Barreiro para hacerse dueño del centro del campo del Benfica y, de hecho, fue protagonista en el gol de Casa Pía por su pasividad en el disparo del rival. Más allá de los tres hombres titulares el lunes, el cuarto en discordia es el ucraniano Sudakov, que entró en la segunda parte pero que pasó completamente desapercibido y lleva sufriendo toda la temporada para adaptarse al Benfica.