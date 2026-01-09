Lío en la Serie A: Maignan llama "hijo de p..." al árbitro tras señalar un penalti en el último minuto

El empate entre Milan y Genoa (1-1) dio mucho de qué hablar porque el portero francés Mike Maignan perdió completamente los papeles cuando el árbitro Mariani decidió señalar el penalti que podía significar el 1-2 en el minuto 95. Por suerte para los locales, Stanciu lo mandó fuera, por encima del larguero, pero el fallo no calmó los ánimos. Ni mucho menos.

San Siro fue testigo del enfado monumental del ex del Lille, entre otros equipos, y de sus compañeros. Protestaron el penalti cometido por Bartesaghi sobre Ellertsson de manera muy eufórica, antes de lanzar el penalti e instantes después, incluso ya con el partido finalizado.

Maignan, capitán del cuadro 'rossoneri', no pudo contener la rabia y le dirigió un fuerte insulto al ábritro, a quien llamó "hijo de p…", en francés. Las cámaras de DAZN Francia captaron el momento de manera nítida. Todo ello mientras su compañero Adrien Rabiot trataba de llevárselo al vestuario. El comentarista francés, al oír las palabras de Maignan, respondió con un "¡Oh!", comprensible para todo el mundo.

Luca Marelli, experto en arbitraje de DAZN, analizó el penalti que Mariani concedió al Genoa por una falta de Bartesaghi sobre Ellertsson: "Un incidente complicado en el que el VAR difícilmente podría haber intervenido. Prestemos atención a los pies: Bartesaghi planta el pie izquierdo en el suelo y Ellertsson cierra el movimiento, dirigiéndose hacia el defensa del Milan. Es casi imposible que el VAR intervenga; es casi un hecho que lo confirmará. Es Ellertsson quien va a golpear a Bartesaghi; en mi opinión, esto no es penalti", comentó.

Pese a ello, que el árbitro se equivocase o no, no justifica el insulto que le propinó Maignan. Pese al empate, el Milan es segundo de la Serie A con 39 puntos, a tres del líder, el Inter de Milán. El Genoa, por su parte, se mantiene fuera del descenso por los pelos, con 16 puntos.