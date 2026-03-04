Lío en Portugal con Villas-Boas y Luis Suárez: "Llamó ladrón al árbitro"

La semifinal de ida de la Copa de Portugal dejó un triunfo ajustado de Sporting Portugal sobre el Oporto (1-0) en el estadio José Alvalade, pero el foco no tuvo nada que ver con el fútbol. Las páginas, por el contrario, se llenaron tras unas duras declaraciones cruzadas del presidente de los 'Dragones', André Villas-Boas.

El único tanto del compromiso fue obra de Luis Suárez, quien transformó un penal y alcanzó los 30 goles en la temporada, consolidando su peso ofensivo en el equipo lisboeta.

Luis Suárez anotó un doblete y amargó a Luis Enrique / MANUEL DE ALMEIDA / EFE

La ejecución desde los once metros resultó determinante. Suárez engañó al guardameta Diogo Costa, que se lanzó hacia el lado contrario, y permitió que Sporting tomara ventaja en una serie que se definirá a finales de abril. Sin embargo, más allá de la acción decisiva, el delantero colombiano quedó en el centro de la controversia por un gesto dirigido al árbitro del partido, Cláudio Pereira.

Al término del encuentro, el presidente del Porto solicitó públicamente una sanción para el atacante de 28 años. “Luis Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro Cláudio Pereira, con gestos claramente visibles para todos los canales de televisión”, puntualizó el exentrenador del Chelsea.

Disparó también contra la dirigencia del Sporting

Villas-Boas, en declaraciones recogidas por la prensa lusa, comparó la situación con un episodio personal ocurrido durante su etapa como entrenador en el fútbol chino. Recordó que entonces recibió cuatro partidos de suspensión por un gesto similar y planteó que el criterio disciplinario debería ser coherente. En ese sentido, anunció que el club presentará una queja formal para que el caso sea evaluado por los organismos competentes.

Las declaraciones del presidente portista no se limitaron al futbolista. También apuntó hacia la directiva y el cuerpo técnico del Sporting: "Llamaron ladrones al presidente de la Federación, Nuno Almeida y Capela. Yo esperaría que el presidente de Sporting fuera castigado, pero el Consejo Disciplinario archivará sus acusaciones".

En relación con el entrenador Rui Borges, Villas-Boas sostuvo que hubo una acción previa al penal que, desde su perspectiva, debió sancionarse a favor del Porto. No obstante, esa jugada correspondía a una fase distinta del juego y no podía ser revisada mediante el VAR, por lo que el cobro se mantuvo.

Con el ambiente caldeado, todo quedará servido para el choque de vuelta en el estadio Do Dragao, encuentro previsto el 22 de abril. Los 'leones', además, serán rivales también del Bodo Glimt en los octavos de Champions League, mientras que el Oporto dirime su suerte en la misma instancia, pero en Europa League, ante el Stuttgart.