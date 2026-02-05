Otro lío para Mudryk: baneado de un videojuego mientras está sancionado por dopaje

El aún jugador del Chelsea FC, Mykhailo Mudryk, vuelve a estar en el centro de la polémica. El futbolista ucraniano, actualmente apartado del fútbol por una sanción por dopaje, ha sido sancionado con un mes de suspensión en FACEIT, la principal plataforma competitiva de 'Counter-Strike 2', un videojuego, tras ser considerado culpable de comportamiento tóxico durante una partida online.

La plataforma confirmó el baneo tras la filtración de varias capturas en las que se puede ver al futbolista utilizando expresiones como “U SO BAD”, “lucky volyn” o “volyn next map” dirigidas a otros jugadores, en su mayoría de nacionalidad polaca. FACEIT consideró que estos mensajes vulneran gravemente su código de conducta por incluir referencias históricas sensibles.

El término “Volyn” alude a las masacres de población polaca ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial en las regiones de Volinia y Galitzia Oriental, un episodio que sigue siendo motivo de tensión histórica entre Polonia y Ucrania. El uso de estas referencias como insulto fue determinante para que la plataforma impusiera la sanción por toxicidad.

Según informan varios medios, la situación se habría agravado después de que otros jugadores provocaran a Mudryk recordándole su positivo en un control antidopaje, lo que habría desencadenado su reacción en el chat. El propio futbolista se defendió posteriormente en declaraciones al medio ucraniano 'Tribuna', asegurando que ha sufrido insultos reiterados hacia los ucranianos en partidas online y que incluso llegó a leer mensajes como “Glory to Russia” antes del inicio del encuentro. Pese a ello, FACEIT ha mantenido la suspensión, subrayando que ninguna provocación justifica este tipo de lenguaje.

“Es casi imposible ganar una partida con ellos, porque en cuanto intentas comunicarte de forma normal para el bien del equipo y descubren que eres de Ucrania, comienzan las faltas de respeto”, afirmó.

Sancionado por dopaje

El extremo fue uno de los fichajes más caros de los últimos tiempos. En 2023, el Chelsea pagó 100 millones de euros (70 en fijos y 30 en variables) para ficharle del Shakhtar Donetsk, haciéndose con lo que parecía uno de los jugadores más desequilibrantes del momento, con tan solo 22 años, y ofreciéndole un contrato hasta el 30 de junio de 2031. En diciembre de 2024, Mudryk fue suspendido temporalmente tras dar positivo por meldonium, un medicamento antiisquémico que puede mejorar la resistencia y la recuperación tras el ejercicio físico, en un control antidopaje rutinario realizado en octubre. Más tarde, volvió a fallar un segundo test realizado en junio de 2025, en un procedimiento supervisado por la Federación Inglesa de Fútbol (The FA).

El jugador no compite oficialmente desde el 28 de noviembre de 2024, en un partido de la UEFA Conference League ante el Heidenheim. Actualmente se enfrenta a una posible sanción de hasta cuatro años, aunque, según algunas informaciones, podría estar habilitado para volver a los terrenos de juego a partir del 17 de enero de 2026 si el proceso disciplinario se resuelve favorablemente.

Recientemente, el jugador volvió a ser protagonista en las noticias al a nunciarse que se encontraba entrenando con el equipo nacional ucraniano de atletismo con el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.