Otro lío de Memphis Depay: la Conmebol le expedienta por un gesto obsceno

El jugador del Corinthians, Memphis Depay, vuelve a ser noticia por otra polémica en el fútbol brasileño. El futbolista neerlandés ha sido denunciado esta semana por el club argentino Estudiantes de La Plata después de que éste hiciera gestos obscenos a la afición pincha en la celebración de un gol.

Por ese gesto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le abrió un expediente disciplinario en medio de la investigación sobre dicho gesto con el dedo corazón de la mano a la hinchada argentina.

El partido entre Estudiantes de la Plata y Corinthians celebrado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata acabó con resultado de empate un gol en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los vídeos difundidos en redes sociales muestran a Memphis, exjugador de equipos españoles como FC Barcelona y Atlético de Madrid, realizó gestos ofensivos con su dedo después de que el jugador Kaio César igualara el partido a los 49 minutos de juego.

"Se informa a socios, socias e hinchas que el Club Estudiantes de La Plata realizó una presentación ante la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL por los gestos ofensivos realizados por el jugador rival Memphis Depay y dirigidos inequívocamente hacia nuestra parcialidad", dice el club argentino. "En dicha presentación, el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la CONMEBOL".

"Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que EL RESPETO ES TITULAR", finaliza

Este jueves, el Corinthians informó de que recibió una notificación de la apertura del expediente por la posible violación de los literales "C" y "U" del Código Disciplinario de la Conmebol, relacionados con el comportamiento aceptable dentro del campo de juego.

En una publicación en sus redes sociales, el 'Timao' indicó que la Conmebol fijó el 17 de septiembre como fecha límite para la presentación de la defensa, por lo que el jugador estará disponible para el partido de vuelta de la serie un día antes en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

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"La violación de estas pautas no tiene sanciones específicas, pero la Comisión Disciplinaria del organismo puede determinar castigos con base en la gravedad de las faltas", informa la agencia EFE.