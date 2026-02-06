¡Más lío en Marruecos! La Federación niega la dimisión de Regragui

Todo lo que rodea a la Copa de África se ve envuelto en polémica. Senegal se proclamó campeona hace escasos 20 días en una surrealista final en la que Marruecos tuvo la opción de llevarse el título con un penalti que desperdició Brahim en el tiempo añadido. Todo ello después de que los senegaleses abandonasen el campo durante varios minutos como protesta por las decisiones arbitrales.

Ahora, más de dos semanas después, la bomba la soltó 'Foot Mercato', que aseguró hace unas horas que el seleccionador Walid Regragui habría dimitido de su cargo en el combinado marroquí después de la dolorosa derrota en la gran final disputada en su propia casa.

Estuvo Regragui a un paso de lograr la gloria con Marruecos, que podría haberse proclamado campeona de la Copa África por primera vez desde 1976. Los Leones del Atlas lo tuvieron en su mano, más bien en el pie de Brahim, que falló a lo Panenka una pena máxima que hubiese decidido la final.

Pero el encuentro se fue a la prórroga y allí no perdonó Senegal, que le arrebató de golpe toda la ilusión al pueblo marroquí y cambió por completo el futuro del seleccionador, que desperdició una oportunidad única de levantar un trofeo después de alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Según informó esta mañana el periodista Santi Aouna, Walid Regragui "ha dimitido de la Federación Marroquí de Fútbol". Dicha información asegura que no quiere continuar al frente del combinado nacional pese a que restan tan solo cuatro meses para la disputa del Mundial 2026. Eso sí, su dimisión todavía debía ser aprobada por la Federación.

Sin embargo, mientras el futuro de la selección de Marruecos se encontraba pendiendo de un hilo, un comunicado publicado a primera hora de la tarde ha desmentido cualquier tipo de noticia relacionada con el futuro de Regragui: "La Real Federación Marroquí de Fútbol desmiente categóricamente la información que circula en ciertos medios de comunicación sobre la dimisión del seleccionador nacional, el Sr. Walid Regragui".

Noticias relacionadas

Desmentidos aparte, el exjugador y exentrenador del Wydad Casablanca ha sido objeto de numerosas críticas desde incluso la Copa África de 2023, por lo que su cargo como seleccionador nacional no parece muy estable y cualquier conflicto podría apartarle del banquillo antes de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.