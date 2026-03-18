Más lío: el gobierno de Senegal irrumpe y tacha de "flagrantemente ilegal" la decisión de declarar a Marruecos campeón de la Copa de África

Es una decisión sin precedentes. El Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida a Senegal la final de la Copa África 2025 tras abandonar el césped durante unos minutos, después de que se señalara un penalti sobre Brahim, en un caso sin paralelismos en el mundo del deporte.

Sí hay numerosos casos en los que deportistas fueron desposeídos de sus títulos, casi siempre por dopaje, como sucedió con los atletas Ben Johnson y Marion Jones o el ciclista Lance Armstrong, o en los que clubes fueron sancionados con la pérdida de partidos o incluso con el descenso de categoría por diferentes circunstancias, como la Juventus en 2006 por el amaño de partidos.

Aunque no hay precedentes de que un título de la entidad de la AFCON sea retirado a una selección o un club, sí hay múltiples casos en los que un equipo ha perdido el partido por alineación indebida o por algún otro factor. Véase, por ejemplo, la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey 2015/16 por alineación indebida de Denis Cheryshev.

La federación de Senegal anunció que recurrirá a la decisión del TAS: "El Jurado dictaminó que Senegal infringió los artículos 82 y 84 de la Copa Africana de Naciones; el partido se otorgó a Marruecos por incomparecencia (3-0). La FSF condena esta decisión sin precedentes que perjudica al fútbol africano. Apelará urgentemente ante el TAS de Lausana. Reafirma su compromiso con la integridad y mantendrá informado al público".

Y, aunque futbolistas de los Leones de Teranga se mofasen de la decisión de la CAF, el gobierno de Senegal se metió en el asunto y emitió un comunicado en el que "condena enérgicamente la decisión de la CAF de retirarle el título de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorgárselo a Marruecos, calificándola de sin precedentes, gravemente injusta y contraria a la ética deportiva fundamental (equidad, lealtad y veracidad en el terreno de juego)”.

En dicho comunicado, firmado por la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, garantiza que "se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta".

El comunicado íntegro del Gobierno de Senegal "El Gobierno de Senegal expresa su profunda consternación tras la decisión del Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojar a la selección nacional senegalesa del título de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorgárselo a Marruecos. Esta decisión, sin precedentes y de suma gravedad, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta. Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales. Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anule el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento de despojo injustificado. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF. Además, Senegal recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos. El Gobierno aprovecha esta oportunidad para reiterar la solidaridad de la nación con los ciudadanos senegaleses detenidos en Marruecos tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones. Se compromete plenamente a seguir de cerca este caso para lograr un resultado positivo lo antes posible. Senegal se mantendrá firme, vigilante e inquebrantable en la defensa de los derechos de la selección nacional senegalesa y en la recuperación del honor del deporte africano"

"Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales", subraya.