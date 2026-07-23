Lío en la Federación Inglesa: A puñetazo limpio en el hotel de la sub-16 en Turquía

La Federación Inglesa de fútbol no pasa por su mejor momento. Pese a llegar a semifinales del Mundial hace tan solo una semana, el combinado de Tuchel cayó contra Argentina, aunque finalmente consiguió colgarse la medalla de bronce. Un consuelo que se queda corto ante el objetivo de sumar la segunda estrella con el que llegaban al torneo.

Messi y Bellingham discuten durante el Inglaterra-Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ahora ha trascendido un incómodo vídeo para la federación en el que se ven a algunos de sus jugadores de la selección sub-16 en plena pelea en una habitación de hotel, durante la concentración para un torneo internacional en Turquía en octubre, según desvela 'The Sun'.

Más allá del incidente, también destaca que en lugar de intentar frenar el asunto, los jóvenes prefirieran grabarlo y hacerlo correr, hasta llegar al 'gran público' de las redes sociales.

La pelea se originó en el hotel de la selección, en Turquía. / The Sun

La pelea, que empieza como un forcejeo por un móvil, escala rápidamente hasta que uno de los implicados agarra del cuello al otro y le propina puñetazos en la cara, encima de la cama.

Continúan agarrándose de la camiseta mientras se observa al resto del equipo con sus 'flashes' encendidos, hasta que se escucha a alguno de los compañeros pedir que no griten y se corta la grabación.

Un instante de la pelea entre dos integrantes de la sub-16 inglesa. / The Sun

El medio inglés revela que la FA tiene conocimiento de este suceso: "Tuvimos conocimiento del asunto interno durante una concentración de la selección sub-16 en octubre de 2025 y se resolvió en aquel momento", apuntan.

Lo que no se conoce es si hubo sanción alguna o las represalias internas tras el enganchón.