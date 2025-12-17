Lío de Eto'o en Camerún: "Es un narcisista y tenía el objetivo de deshacerse de mí"

Para nada el escenario ideal a días de que arranque la 35ª edición de la Copa África. Pues tremendo lío se armó en Camerún, una de las selecciones favoritas al trofeo de un torneo que se celebra en Marruecos y da inicio el domingo 21 de diciembre. A exactamente una semana de su debut ante la Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang, previsto para el 24 de diciembre (20:30h), hay cierta inquietud entre los Leones Indomables.

El motivo es insólito: Marc Brys, que fue cesado en sus funciones como seleccionador Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa, decidió continuar al frente del proyecto como si nada hubiese ocurrido.

El máximo goleador histórico de Camerún optó por presindir de los servicios de Brys después de la frustrada clasificación para la Copa del Mundo, pero, por lo visto, el técnico belga se agarra al hecho de que, al ser nombrado nacional por el Ministerio de Deportes, Eto'o no tiene la potestad de despedirlo.

Por tanto, Brys continúa en el cargo. A la vez que su sustituto, David Pagou, que anunció la lista de 28 convocados para la AFCON. Brys, no obstante, opina que Eto'o "dictó" la lista de Pagou, pues llama la atención, entre otras cosas, la ausencia del guardameta de Trabzonspor, André Onana, y del mítico delantero Vincent Aboubakar.

La no convocatoria de Aboubakar está dando lugar a especulaciones en las redes sociales. Los hinchas sospechan que el exfutbolista de Barça, Mallorca o Inter quiere evitar que Aboubakar le supere como máximo goleador histórico de Camerún. Eto'o llegó a anotar 56 dianas con la elástica de los Leones Indomables, mientras que el delantero del Neftçi P. F. K. azerbaiyano lleva 45.

Vincent Aboubakar, delantero camerunés / EFE

"Se cree el mejor"

En el programa belga 'VTM Nieuws', Brys no se cortó un pelo al hablar de Samuel Eto'o: "Viene de alguien que es narcisista y se cree el mejor. Eto'o tenía desde el principio el objetivo de deshacerse de mí, desde el primer minuto me insultó. Simplemente era demasiado fuerte para él".

Hizo lo propio en 'TV5 Monde': "Mientras no haya un documento firmado por el presidente del país en el que se nombre a David Pagou entrenador, yo, Marc Brys, seguiré siendo el entrenador. No hay discusión al respecto, y así es como funciona en Camerún desde hace 30 años", sentenció.

Marc Brys, seleccionador de Camerún / X

Marc Brys o David Pagou. ¿Quién se sentará en el banquillo en el debut de Camerún ante Gabón en la Copa África?