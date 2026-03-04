Lío entre España y Argentina por la sede de la Finalissima

A 23 días de jugarse la Finalissima entre España y Argentina, el partido que debía jugarse en Qatar debe hallar una sede alterna lo antes posible y aunque el Santiago Bernabéu (Madrid) habría estado entre las opciones, Argentina se habría opuesto al movimiento.

El partido que enfrenta a la campeona del mundo, Argentina, con la campeona de Europa, España, estaba pactado para jugarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar -- mismo escenario en el que Argentina alzó la Copa del Mundo -- , sin embargo, la guerra desatada en Medio Oriente ha traído un giro a los hechos.

Aunque de momento el gobierno de Qatar no ha anunciado oficialmente su salida para albergar la Finalissima, su Federación de Fútbol sí anunció la suspensión inmediata de todos los partidos y torneos hasta nuevo aviso -- tras los bombardeos que sufre desde el pasado fin de semana.

En negociación

Antes de cambiar de sede y confirmar que se jugará el partido, UEFA y CONMEBOL se reunirán para revisar el contrato acordado con Qatar respecto a la organización del partido, dado que el país asiático pagó los derechos para albergar el encuentro. Una decisión que se espera sea tomada a más tardar el 5 de marzo.

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. La solución sería, entiendo, que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible", compartió el seleccionador español, Luis de la Fuente, en una entrevista para RNE Deportes.

Lionel Messi y Argentina vencieron a Italia para ganar la primera edición de la Finalissima / EFE

Sedes alternas

Una vez tomada la decisión de si se jugará el partido y si deberá hacerlo fuera de Qatar, queda definir la sede. Mientras que una de las propuestas habría sido Madrid y el Santiago Bernabéu, Argentina no estaría de acuerdo.

Como fue reportado primero por The Independent, tras la propuesta de la RFEF de trasladar la Finalissima a Madrid, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se opuso, al tratarse de un campo en el que España jugaría como local. Si bien no está descartado, no facilitaría las negociaciones.

De manera similar, el medio británico reporta que la RFEF habría rechazado una oferta de Marruecos para celebrar este partido.

Así, la baraja de posibles sedes se va haciendo cada vez más estrecha, pues otras opciones habrían sido Londres -- que no dispone de Wembley, al recibir un Inglaterra-Uruguay el mismo día -- , Miami -- que también está descartada por albergar el Miami Open -- , e incluso el MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey.

Problemas con el calendario

Otro factor dentro de las negociaciones es la agenda de los equipos, pues España tiene agendado un partido contra Egipto el 30 de marzo, que también estaba acordado para jugarse en Qatar.

Esta ventana de fútbol internacional a finales del mes representa la penúltima antes del Mundial, por lo que España y Argentina -- que se presentarán como contendientes al título -- encuentran clave celebrar este partido como parte del proceso mundialista.