Más lío en la Copa África: sanción a Senegal por "comportamiento inaceptable"... y peligra el Mundial

La Copa África 2025 pasará a la historia. Lo vivido anoche en Rabat superó las barreras del surrealismo. Un polémico penalti a favor de Marruecos señalado en los últimos compases del tiempo reglamentario desataron la furia de Senegal. Los futbolistas, comandados por su seleccionador, Pape Thiaw, amenazaron con abandonar el césped, mientras que en la grada se vivieron unos instantes de auténtica locura, con los hinchas senegales causando graves incidentes que derivaron en heridos y varios detenidos. Sadio Mané tiró de galones y se plantó para que sus compañeros regresasen al verde.

Si nos acogemos al reglamento de la CAN, Senegal se expone a una importante multa económica que rondará entre los 50.000 y los 100.000 euros por la indisciplina por parte de la delegación y de sus hinchas. A todo esto, tanto técnicos como jugadores sufrirán una sanción de cuatro a seis partidos que deberían cumplirse en la próxima Copa del Mundo. De esta forma, peligra la cita mundialista para muchos de ellos.

Así lo hizo saber el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien emitió un comunicado para felicitar tanto a Senegal como a Marruecos y condenar las lamentables escenas ocurridas en Rabat.

Mané, ganador de la Copa África con Senegal / JALAL MORCHIDI / EFE

El comunicado íntegro de Gianni Infantino

“Felicito a Senegal por su coronación como campeón de África y también a Marruecos por un torneo fantástico, tanto como subcampeón como como anfitrión excepcional. Lamentablemente, también presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses.

Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto. Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol.

También es responsabilidad de los equipos y los jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a los aficionados en los estadios y a los millones de espectadores en todo el mundo. Las horribles escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reiteré que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas oportunas”.

La CAF condena el "comportamiento inaceptable"

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó, asimismo, el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa África. No nombró expresamente a la delegación senegalesa, que retiró a sus futbolistas del césped después de que el árbitro congoleño Ndala Ngambo señalase un penalti en el minuto 95 de partido, mientras un grupo de aficionados de los Leones de Teranga trataba de invadir el terreno de juego.

El encuentro se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con un penalti concedido al equipo marroquí, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego. Durante la suspensión del mismo, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Los aficionados de Senegal celebran el título de la Copa África / Associated Press/LaPresse / LAP

En su nota, la CAF rechaza "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores. Anuncia que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.