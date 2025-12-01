¡Otro lío en Camerún! Eto'o es reelegido presidente, cambia de seleccionador y Onana queda desconvocado

Siguen los problemas en Camerún. A menos de un mes para la Copa de África que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre y el 18 de enero de 2026, Samuel Eto'o, que ha sido reelegido presidente de la Federación de Camerún, ha rescindido al actual seleccionador, el belga Marc Brys, y ha nombrado a David Pagou.

En un comunicado difundido por el organismo africano, el presidente informa que el entrenador local toma el mando de los Leones Indomables "en una transición rápida y decisiva destinada a restaurar la estabilidad y la unidad dentro de la selección nacional" dejando atrás los meses de tensión y controversia con el último técnico, además del rendimiento irregular en el campo.

Entre los argumentos que usa Eto'o para proponer la destitución del entrenador, según el mismo comunicado, se destacan su "negativa manifiesta a asistir a ciertas sesiones de trabajo, la publicación de la lista de los jugadores y la organización de conferencias de prensa sin autorización previa, en desprecio y violación de los procedimientos habituales, el incumplimiento de la carta de marketing, poniendo en peligro los vínculos contractuales existentes entre la Federación y sus patrocinadores, la negativa a comunicar sus programas de entrenamiento o los informes al término de los encuentros internacionales; la falta de comunicación, dentro de los plazos, de las listas definitivas de los jugadores convocados para los partidos, el desconocimiento del cuerpo administrativo, deportivo y técnico de la Selección, la falta de atender las convocatorias que le fueron dirigidas para ciertas concentraciones, el uso de subterfugios para eludir su obligación profesional de celebrar conferencias de prensa dedicadas a la publicación de la lista de jugadores y el desvío de los jugadores y su instigación a la desconfianza hacia la FECAFOOT".

Además, Pagou tendrá como coordinador a Martin Mdtoungou y técnico adjunto a Alexandre Gregoire, entre otros cargos del cuerpo técnico, mientras que el coordinador de las selecciones nacionales será Timothee Atouba.

Onana, fuera de la convocatoria

La primera decisión importante de Pagou ha sido publicar la lista para la copa africana de naciones, dejando fuera de los seleccionados al portero, actualmente en el Trabzonspor turco, André Onana.

El camerunés, de 29 años, ha estado en el punto de mira desde su etapa en el Manchester United, lejos de su mejor nivel. Con 53 internacionalidades con la FECAFOOT y titular en los últimos 15 partidos de la selección, el ex de Barça, Ajax o Inter tendrá que volver a ganarse su puesto en la portería de su país.

Otro de los descartados ha sido la leyenda de su país, Vincent Aboubakar. El que sí aparece es Bryan Mbeumo, fichado este verano por el Manchester United.