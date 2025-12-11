¡Lío en Camerún! Acusan a Eto'o de sacar a un jugador de la Copa África para que no supere su récord

Samuel Eto'o actuó con mano dura tras ser reelegido como presidente de la Federación Camerunesa de fútbol, el pasado 1 de diciembre. La leyenda africana destituyó al seleccionador Marc Brys para nombrar a David Pagou, y este dejó fuera de la convocatoria para la Copa África a un emblema de la selección como el guardameta André Onana, ahora en el Trabzonspor. Diez días después de todo aquello, 'The Sun' publica que Eto’o habría exigido que Vincent Aboubakar no estuviese en la lista para proteger un récord que posee.

A sus 44 años, Samuel Eto'o sigue siendo el jugador más legendario de la historia de Camerún. El exfutbolista del Barça, Chelsea o Inter de Milán, entre otros equipos, es el máximo goleador de la historia de su país, con 56 goles en 118 participaciones con la selección absoluta. Un honor que, según recoge 'The Sun', quiere mantener cueste lo que cueste.

Samuel Eto'o, en un partido de Camerún / EFE

El citado medio explica que Eto’o habría influido en la decisión de que Pagou dejara fuera de la convocatoria para la Copa África a su principal perseguidor en el récord: el delantero Vincent Aboubakar, de 33 años. Con 45 goles en 117 internacionalidades, el actual jugador del Neftchi PFK de Azerbaiyán está a 12 dianas de superar a Eto'o, que no son precisamente pocas.

Vincent Aboubakar, delantero camerunés / EFE

Brys, el seleccionador destituido recientemente, insiste a pesar de ello en que sigue al mando, argumentando que el Ministerio de Deportes, que fue quien lo nombró originalmente, no lo ha destituido formalmente. De hecho, Brys envió al Ministerio su propia lista, con Onana y Aboubakar incluidos.

Sin duda, un lío que, a poco tiempo de que empiece la Copa África, solo puede afectar negativamente a Camerún. De momento, ya se quedaron sin jugar el Mundial de 2026 después de que Cabo Verde los adelantara.