Lineker, apartado de la BBC por una publicación antisemita con una rata como protagonista

Gary Lineker, exfutbolista y actual comentarista deportivo, cesará sus funciones como presentador en la BBC a partir del lunes, según informó el diario británico 'The Sun'. La decisión se produce tras la controversia generada por una publicación en sus redes sociales que fue señalada como antisemita por varios sectores de la sociedad británica.

Lineker compartió recientemente un vídeo publicado por la cuenta ‘Palestine Lobby’, en el que se explicaba “el sionismo en menos de dos minutos”. El contenido del mensaje iba acompañado de un emoticono de una rata, un símbolo históricamente vinculado al antisemitismo, especialmente por su uso propagandístico durante el régimen nazi.

Tras la difusión del vídeo, diversas organizaciones de la comunidad judía del Reino Unido solicitaron a la BBC que el comentarista dejara de aparecer en sus espacios informativos. Poco después, Lineker eliminó la publicación de sus redes sociales y ofreció una disculpa a través de su agente.

“Al ver y publicar el vídeo, Gary no se dio cuenta de un emoticono de un roedor añadido por el autor de la publicación. Si lo hubiera notado, no lo habría publicado. La republicación ha sido eliminada”, declaró el representante del presentador, en declaraciones recogidas por el rotativo británico.

La BBC prevé anunciar oficialmente la salida de Lineker este mismo lunes. De acuerdo con la información publicada por el citado medio británico, su última intervención como conductor será en el programa 'Match of the Day' el próximo fin de semana. Asimismo, no participará en la cobertura del Mundial de Fútbol de 2026, torneo que la cadena pública británica retransmitirá parcialmente.

MÁS DE 25 AÑOS

El acuerdo de salida entre Lineker y la BBC, según apunta 'Sun,' se habría alcanzado de forma consensuada y pondrá fin a una colaboración profesional que se ha prolongado durante 26 años.

Este no es el primer conflicto entre Lineker y la emisora. En 2023, el exdelantero fue apartado temporalmente tras criticar en redes sociales el plan migratorio del entonces gobierno conservador. Más recientemente, en febrero de 2025, expresó su desacuerdo con la retirada por parte de la BBC de un documental sobre la Franja de Gaza, afirmando que dicha decisión respondía a motivos políticos.