FÚTBOL INTERNACIONAL
¿Cuál es el límite de Vitor Roque?
El ex del Barça es la referencia ofensiva del Palmeiras y tiene opciones de ir al Mundial con Brasil. Sin embargo, en Europa no le bastó únicamente con sus destacadas condiciones físicas
La realidad de Vitor Roque en Brasil es totalmente distinta a la que tuvo en Europa. El delantero del Palmeiras no fue determinante ni en el Barça ni en el Betis, dejando una sensación difícil de borrar de que estaba lejos del nivel requerido para ser un futbolista imprescindible en el máximo escenario.
El ‘Tigrinho’ cumplía de sobra a nivel físico, con un tren inferior prominente, una batería incansable para perseguir el balón y romper al espacio, pero con una finura insuficiente para tomar decisiones en los metros finales y marcar diferencias de cara al gol. Y desde que regresó a su Palmeiras hace poco más de un año ha pasado de eso a postularse seriamente para ir al Mundial con la ‘Canarinha’.
Con apenas 21 años, Vitor Roque está creciendo poco a poco como futbolista. Lo demostró con un 2025 espectacular, terminando la liga con 16 goles y 3 asistencias en 33 partidos, unas cifras que ascendieron a 20 goles y 5 asistencias en total, lo que le valió para ser elegido en el once ideal del Brasileirão con el Premio Bola de Prata de ESPN, el pasado mes de diciembre.
Primer título con el Palmeiras
Sin duda, fue la referencia de un ‘Verdão’ que, eso sí, no pudo superar al estelar Flamengo de Filipe Luís, que a día de hoy ya no está al mando del ‘Mengão’. La intensidad en Brasil es total.
Su progresión no se ha frenado en este primer tramo de 2026. Abel Ferreira sigue confiando plenamente en él y le está dando resultados: fue clave en el título del Paulistão ante Mirassol, su primer trofeo con el Palmeiras como profesional. Aunque el nivel del Brasileirão no es el mismo que el de LaLiga o la Premier League, no cabe duda de que Vitor Roque es un delantero cada vez más maduro.
Opciones para el Mundial
Tiene muchos aspectos por mejorar y sigue siendo un delantero que basa su fútbol plenamente en su capacidad física, aunque no le está yendo mal: por el momento suma 6 goles y una asistencia en 14 partidos. Su regreso a Europa parece cuestión de tiempo. De hecho, en enero llegaron propuestas por él desde el Viejo Continente, aunque ahora está centrado en seguir mejorando... y en jugar el Mundial.
Carlo Ancelotti deberá elegir muy bien a los hombres de ataque que se llevará a la cita que acogerán Estados Unidos, México y Canadá. Y, tras la grave lesión de Rodrygo Goes, hay una plaza más por cubrir.
En este sentido, el exentrenador madridista contó con él en los parones de noviembre y marzo y también está en la prelista de la Confederación Brasileña de Fútbol. Solo falta por ver si su prolongado estado de gracia le basta para ver su nombre en la convocatoria oficial para el Mundial, que se dará a conocer el próximo lunes.
