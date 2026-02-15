La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon

No lleva ni una decena de partidos en el Olympique de Lyon, pero son muchos los aficionados que ya se han aventurado a comprarse la camiseta con su nombre. Y eso que su historia en el Groupama Stadium tiene fecha de caducidad. No obstante, Endrick ya es un ídolo en su nuevo club.

Lo cierto es que el brasileño se lo ha ganado a pulso. Tanto, que la Ligue 1 lo ha distinguido como el mejor jugador del mes de enero. Eso sí que es llegar y besar el santo.

En el Madrid, Endrick era titular indiscutible, pero del banquillo. En el Lyon, prácticamente solo ha abandonado el césped por una irresponsabilidad suya: la roja directa que vio contra el Nantes, aunque después fue retirada. Sin duda, uno de los puntos a mejorar del brasileño, que a veces condiciona a su equipo por ir demasiado contundente a los duelos.

Fonseca lo defiende

Pese a ello, en el Lyon se mostraron indignados con la decisión arbitral. Paulo Fonseca, su entrenador, declaró que: "Hay una falta muy clara del jugador del Nantes, que tiene la intención de bloquear a Endrick. Es el tercer partido en el que los rivales ponen mucha agresividad sobre él. Realmente es una cuestión de intimidación hacia un jugador joven. Los árbitros deben proteger el talento de un jugador como él.”

Muy inspirado con el gol

De todas maneras, Endrick está sumando muchísimo al cuadro galo, demostrando todo su olfato goleador y exhibiendo el violento golpeo de balón que le caracteriza. Si tiene espacio para armar la pierna, no duda ni un segundo en disparar. Y si no lo tiene, se lo inventa.

Endrick vio la roja ante el Nantes

El de Taguatinga suma cinco goles y una asistencia en seis partidos con el Lyon y ya se ha consolidado como uno de los delanteros más temibles de la Ligue 1. Y no es casualidad.

El brasileño está completamente enfocado en romperla en Francia para tener opciones de regresar al Madrid. En su corta aventura se ha llevado un equipo de trabajo con fisio personal, cocinero de estrella Michelin o un 'filmaker' personal, entre otros ayudantes.