La Ligue 1 da un paso histórico con 'El Partido Más Inclusivo'

La Ligue 1 vivirá este sábado una jornada que trasciende lo deportivo. El duelo entre el Toulouse FC y el FC Lorient no será un partido más, sino la cuarta edición de 'El Partido Más Inclusivo', una iniciativa que aterriza por primera vez fuera de España y que marca un antes y un después en el fútbol europeo.

Impulsado por World Football Summit y la ONG Integrated Dreams, el proyecto da un salto cualitativo al ser adoptado por una liga profesional, en este caso la Ligue 1. El objetivo es claro: eliminar las barreras que aún dificultan el acceso al fútbol para millones de personas con discapacidad.

Los datos evidencian la magnitud del reto. Según cifras recogidas en el proyecto, alrededor de 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, pero la mitad nunca ha asistido a un evento deportivo en directo. La falta de accesibilidad sigue siendo un obstáculo real, tanto a nivel social como económico.

Para cambiar esta realidad, el Toulouse FC implementará medidas pioneras en su estadio: lanzaderas accesibles, servicio de audiodescripción para personas con discapacidad visual, dispositivos de asistencia y espacios sensoriales adaptados para personas neurodivergentes. Todo ello con personal especializado y una planificación pensada para que la experiencia sea realmente inclusiva.

La iniciativa no se limita al partido. Durante los días previos se han organizado actividades como una feria de empleo para personas con discapacidad, talleres formativos y eventos deportivos adaptados, como fútbol para personas ciegas o rugby en silla de ruedas.

El momento más simbólico llegará sobre el césped: los jugadores saltarán acompañados por niños con y sin discapacidad y vestirán camisetas sin nombres, sustituidos por pictogramas que representan diferentes tipos de discapacidad. Además, el saque de honor lo realizarán el campeón paralímpico Lucas Mazur y la actriz Mayane, reforzando el mensaje de inclusión.

Para los protagonistas, el paso dado supone mucho más que una acción puntual. Cindy Johnson-Tufi, presidenta de la Fundación del Toulouse, destacó que "albergar ‘El Partido Más Inclusivo’ es un gran orgullo" y subrayó el compromiso del club por convertir el estadio en "un lugar abierto a todos". Por su parte, José Soares, de Integrated Dreams, celebró que una iniciativa nacida en España haya sido adoptada por una gran liga europea, mientras que Jérôme Belaygue, director de la LFP, aseguró que este evento "dejará un legado duradero para todo el fútbol profesional francés".

El éxito de las ediciones anteriores en España, con clubes como Betis, Atlético de Madrid o Real Sociedad, ya había demostrado el impacto del proyecto. Ahora, con su llegada a Francia, el fútbol da un paso más hacia un modelo más inclusivo.