La Ligue 1 más apretada desde la temporada 2010/11

La Ligue 1 nos tiene acostumbrados desde hace años a que nadie le quite la corona al PSG. Los de Luis Enrique siguen siendo los reyes de la competición y hace tiempo que la ganan con antelación, sin que nadie les pise los talones.

Sin embargo, tras estas primeras diez jornadas se está viendo una anomalía que no ocurría desde la temporada 2010/2011. No solo el PSG se ha dejado varios puntos, permitiendo que Mónaco o Marsella durmieran líderes algunas jornadas, sino que entre ellos y el sexto clasificado apenas hay dos puntos de diferencia.

Este 'top 6' lo forman, por orden, el PSG con 21 puntos, el Mónaco con 20, y Marsella, Estrasburgo, Lyon y Lens con 19. Ayer, el PSG empató frente a un Lorient que ocupaba la decimosexta posición, y en las últimas jornadas también se ha dejado puntos ante Estrasburgo y Lille.

Uno de los principales contendientes para plantarle cara a los parisinos es el Marsella de De Zerbi. El técnico italiano ya dejó claro hace un mes su objetivo al venir a Francia: "Una de las razones por las que fiché era para ganar al Paris Saint-Germain, porque son mejores. El PSG representa el poder y a mí el poder no me gusta".

Los 'Phocéens' de hecho, ya les han ganado esta temporada, pero deben evitar empates como el de anoche ante el Angers o derrotas como la de la semana pasada contra el Lens si realmente quieren romper la hegemonía del PSG, con el que el año pasado, pese a acabar segundos, les separaron 19 puntos.

De Zerbi aplaudiendo a la afición / Jean-Francois Badias / AP

El Mónaco, por su parte, suma un pleno de victorias desde la llegada de Pocognoli y ha recuperado las buenas sensaciones del inicio de temporada, cuando llegó a saborear el liderato. El Lyon, pese a sus serios problemas financieros, mantiene un buen nivel deportivo, aunque sigue siendo irregular para el título. Aun así, parece destinado a mantenerse en plazas europeas.

El PSG sigue siendo, de largo, el equipo más sólido y con mejor plantilla. Si no hay sorpresa, volverá a levantar el título. Sin embargo, de momento la Ligue 1 nos está regalando un arranque muy competitivo, sin un PSG dominante desde el principio y con la promesa de una batalla apasionante en lo más alto durante muchas más semanas.