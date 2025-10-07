Vermeeren: la estrella que cautivó al Barça y ninguneó Simeone explota en Marsella

Arthur Vermeeren derribó la puerta del fútbol europeo hace dos temporadas. Amberes y Barça se medían en la extinta fase de grupos de la Champions League y aquel joven imberbe de 18 años sorprendió por sus cualidades técnicas, su lectura de juego y su capacidad para pisar área desde segunda línea. Él fue el encargado de anotar el 1-0 que derivó en la derrota del cuadro culé (3-2), entonces dirigido por Xavi Hernández.

El Atleti se adelanta y paga 20 millones

Aquella actuación en la máxima competición continental no pasó inadvertida para los cazatalentos europeos. El propio Barça envió ojeadores para comprobar de primera mano las evoluciones de un futbolista diferente, de pie agradecido y que se miraba en el espejo de Andrés Iniesta, su ídolo futbolístico.

Meses después, el centrocampista belga firmaba por el Atlético de Madrid dando un impulso tremendo a su carrera deportiva, aunque dirigido por un Diego Pablo Simeone que se encuentra en las antípodas futbolísticas que mejor casan con sus características.

Arthur Vermeeren chupó mucho banquillo en el Metropolitano / EP

Experiencia agridulce

La estancia en la capital española no salió como se esperaba. Aquel híbrido de Busquets e Iniesta, en palabras de Mark van Bommel -su entrenador en Amberes-, que parecía "formado en La Masía", según David Penneman, exseleccionador sub17 de Bélgica, no cuajó a las órdenes del Cholo.

El argentino apenas le dio oportunidades y tampoco ayudó su timidez para asentarse en el vestuario rojiblanco. "La experiencia en Madrid fue mejor de lo que muchos hablan. Aprendí muchísimo, pese a la barrera del idioma", reconocía el jugador a posteriori.

Al paso efímero por Madrid le sucedió una etapa constructiva en Leipzig, un equipo formativo y en el que tuvo ocasión de reivindicarse para ganarse una nueva oportunidad, esta vez en el Olympique de Marsella, donde jugará esta temporada a préstamo y sin opción de compra obligatoria.

Vermeeren, en su presentación junto a Longoria y Benatia / OM

De Zerbi cree en él

Vermeeren ha caído de pie en la bulliciosa Marsella, en un club pasional como el Atlético pero dirigido desde el banquillo por un entrenador enamorado del balón y del fútbol ofensivo como es Roberto De Zerbi. El italiano también ha quedado prendado de su discípulo, al que ve un "presente y futuro" esperanzador en el club. "Tiene mucho margen de mejora, debe ser más responsable con el entorno que le rodea sobre el campo", admitía el exigente preparador transalpino recientemente.

En Marsella ha encontrado un ecosistema óptimo. Al margen de la confianza del técnico, Vermeeren está rodeado de calidad en el equipo, con futbolistas que le están ayudando a su crecimiento como Aubameyang, Pavard, Greenwood o Igor Paixao. Y los resultados acompañan, el OM mantiene el pulso y está plantando cara al todopoderoso PSG, que sucumbió en el Vélodrome hace un par de jornadas.

"Empezó frío, asumiendo muy pocos riesgos contra el Real Madrid en Champions, pero contra el Ajax se marcó un partidazo. Es un futbolista que puede aportar mucho a De Zerbi, especialmente en Europa", confirma a SPORT Andrés Onrubia, especialista del diario 'AS' para el fútbol francés.