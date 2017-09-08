El 'tridente de oro' asusta en el debut de Mbappé: ¡1-5 al Metz!

El ‘tridente’ más caro de la historia del fútbol mostró este viernes su tarjeta de presentación con el PSG ensañándose con el modesto Metz (1-5). El humilde colista de la Liga francesa sufrió en sus carnes la abismal distancia deportiva y económica que le separa de su archimillonario rival. La ‘delantera de los 500 millones’ de euros que integran Neymar (222 ‘kilos’), Cavani (62) y el anoche debutante Mbappé (180) no tuvo piedad, y gracias a sus goles los parisinos siguen líderes, con un pleno de cinco victorias.

99531 Ligue 1 - J.5 Metz 1 5 PSG Alineaciones Metz Kawashima; Balliu, Bisevac, Niakhate, Assou-Ekotto; Cafu (Udol, 61'), Philipps; Roux (Fernández, 76'), Cohade, Dossevi; y Rivière. PSG Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche; Rabiot (Nkunku, 84'), Motta (Lucas Moura, 78'), Draxler; Mbappé, Neymar y Cavani (Lo Celso, 78').

Recién llegado del Mónaco, Mbappé tuvo un estreno más que notable a las órdenes de Unai Emery. Demostró buena sintonía con sus dos ‘socios’ de ataque, propició la merecida expulsión de Assou-Ekotto mediada la segunda parte al ser víctima de una dura entrada; y, poco después, marcó el segundo gol del PSG (1-2, 59'), culminando un rechace defensivo con un certero chut raso desde la media luna del área.

Recital de Cavani

La nueva estrella del club presidido por Nasser Al-Khelaifi no eclipsó, de todos modos, a quien desde el 2013 lleva el peso goleador del equipo: Edinson Cavani. El uruguayo fue el mejor de la noche. Abrió la lata culminando con maestría un mano a mano después recibir un gran pase en profundidad de Neymar -gracias, en parte, a la generosidad de Mbappé, que se lo cedió-; y, a un cuarto de hora del final, marcó el 1-4, aprovechando el enésimo error de la zaga local. Cavani suma ya seis tantos en sólo cinco jornadas.

El Metz apenas pudo plantar cara en la primera mitad, pues llegó al descanso 1-1 gracias a una diana de cabeza de Rivière, completamente solo en el área pequeña; pero el mismo protagonista perdonó luego el 2-1, desperdiciando un ‘regalo’ de Areola. El meta parisino lo dejó solo tras un calamitoso rechace... y, solo a puerta vacía, el punta local remató a las nubes.

Quienes no fallaron a continuación fueron Mbappé, con el 1-2, y Neymar, con el 1-3. El ex azulgrana envió a la red desde la frontal del área otro mal despeje defensivo. Moura puso la guinda sellando el 1-5 definitivo al filo del final. Al PSG no hay, de momento quien lo pare.