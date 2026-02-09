La inteligencia artifical aterrizó hace meses en el mundo del fútbol. La tecnología permite a los clubes analizar partidos, estadísticas y rendimientos de los jugadores, de una forma rápida y ordenada. Ofrece una visión analítica de la realidad, aunque a veces los datos no són suficientes para garantizar el rendimiento deportivo.

A principios de 2026, la IA no solo procesa datos rápidamente, sino que simula escenarios, predice lesiones y ayuda a optimizar el rendimiento físico. Clubes de élite como el Manchester City, Borussia Dortmund o Benfica ya formalizaron vínculos con empresas tecnológicas que utilizan IA en los botines para medir con precisión las estadísticas y el rendimiento en tiempo real.

El extraño gol de Sulc, uno más

El Olympique de Lyon, que volvió a sumar tres puntos importantes en la Ligue 1 (0-1 ante el Nantes) también utilizan modelos predictivos para monitorear cargas de trabajo y anticipar posibles lesiones, optimizando los entrenamientos y el descanso.

El único gol del encuentro llevó la firma de Pavel Sulc, delantero checo que sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones del campeonato francés en la presente temporada. Sulc alcanzó la cifra de 10 goles en 19 partidos, un registro muy positivo para un jugador que aterrizó en Lyon el pasado verano.

Ya sea con disparos desde larga distancia, remates sutiles al primer palo o definiciones tras carreras maratonianas, sus goles suelen dejar huella en la memoria de los aficionados. Són extraños y se han convertido en 'meme' en las redes sociales.

El excanterano del Viktoria Plzen, consciente de su fama como goleador 'poco convencional', el propio Sulc decidió tomarse la situación con humor en redes sociales. A través de X, recurrió a una inteligencia artificial para plantear una pregunta tan curiosa como irónica: cómo anotar un gol normal. "Hi @grok how do score a normal goal?"; preguntaba a la IA de X.

"¡Hola Pavel! Para marcar un gol normal en el fútbol, hay que meter el balón en la portería rival en plena jugada, sin desvíos ni autogoles. Pero después de ese golazo en ángulo imposible, ¿quién necesita algo normal? ¡Sigue brillando!", respondía la herramienta.

Mientras tanto, el delantero continúa brillando en el terreno de juego y ganándose el cariño de la afición lionesa. Si sigue por este camino, sus goles, normales o no, podrían ser decisivos en las aspiraciones del club en lo que resta de temporada.