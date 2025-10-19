'Sorpasso' al PSG: ¿hay liga por fin en Francia?

Si algo ha confirmado el París Saint-Germain este inicio de temporada en Francia es que revalidar la Ligue 1 no será uno de sus habituales paseos como otros años. No lo será, o al menos eso parece, porque en esta carrera de fondo han aparecido nuevos competidores. Y hay uno especialmente que va muy en serio: el Olympique de Marsella de Roberto de Zerbi. Y tras la victoria de los marselleses este sábado, que les permite asaltar el liderato del campeonato, en el país galo ya hay muchos que se preguntan: ¿hay liga por fin en Francia?

Es pronto para saber si lo que se está viendo este inicio de temporada en el campeonato francés es flor de un día o algo que va más en serio. Pero después de 11 títulos conquistados de los últimos 13, el último sin firma parisina en 2021, es complicado no emocionarse con un curso como el que hicieron el Mónaco o el Lille desafiando al gigante del país y, finalmente, venciéndolo. No es para nada un imposible ni tampoco algo que no pueda volver a suceder.

De Zerbi desafía a Luis Enrique

¿Y quiénes son los aspirantes en esta ocasión? El principal, el más destacado por ahora, es el Olympique de Marsella; Roberto de Zerbi ha creado una máquina de buen fútbol que poco a poco se va engrasando. Son cinco las victorias consecutivas de los marselleses en Francia, la más especial la conseguida contra el París Saint-Germain en el Vélodrome.

Clasificación de la Ligue 1 Marsella — PJ: 8 | V: 6 | E: 0 | D: 2 | DG: +14 | Pts: 18 PSG — PJ: 8 | V: 5 | E: 2 | D: 1 | DG: +8 | Pts: 17 Racing de Estrasburgo — PJ: 8 | V: 5 | E: 1 | D: 2 | DG: +7 | Pts: 16 Lyon — PJ: 8 | V: 5 | E: 0 | D: 3 | DG: +3 | Pts: 15 Mónaco — PJ: 8 | V: 4 | E: 2 | D: 2 | DG: +4 | Pts: 14 Lens — PJ: 7 | V: 4 | E: 1 | D: 2 | DG: +4 | Pts: 13 LOSC Lille — PJ: 7 | V: 3 | E: 2 | D: 2 | DG: +4 | Pts: 11 Niza — PJ: 8 | V: 3 | E: 2 | D: 3 | DG: -2 | Pts: 11 Paris FC — PJ: 7 | V: 3 | E: 1 | D: 3 | DG: -1 | Pts: 10 Toulouse — PJ: 7 | V: 3 | E: 1 | D: 3 | DG: -1 | Pts: 10 Rennes — PJ: 7 | V: 2 | E: 4 | D: 1 | DG: -1 | Pts: 10 Stade Brestois — PJ: 7 | V: 2 | E: 2 | D: 3 | DG: 0 | Pts: 8 Lorient — PJ: 7 | V: 2 | E: 1 | D: 4 | DG: -7 | Pts: 7 Nantes — PJ: 7 | V: 1 | E: 3 | D: 3 | DG: -2 | Pts: 6 Auxerre — PJ: 7 | V: 2 | E: 0 | D: 5 | DG: -5 | Pts: 6 Le Havre — PJ: 8 | V: 1 | E: 3 | D: 4 | DG: -6 | Pts: 6 Angers — PJ: 8 | V: 1 | E: 3 | D: 4 | DG: -8 | Pts: 6 Metz — PJ: 7 | V: 0 | E: 2 | D: 5 | DG: -11 | Pts: 2

El técnico italiano ha cambiado en unos meses la mentalidad de un equipo titubeante. De carácter ofensivo como siempre han sido sus equipos, el Marsella goleó este sábado al Le Havre con un 6-2 espectacular que dejó a Mason Greenwood como principal protagonista. El delantero inglés, con un póker de tantos, demostró que puede ser el líder que necesita el club dentro del terreno de juego, algo que De Zerbi podría agradecer en partidos más igualados que este último.

A pesar del buen estado de forma del nuevo líder de la Ligue 1 -que aprovechó el empate del PSG de este viernes para saltar la primera posición-, el Olympique de Marsella no es el único candidato serio al título esta temporada. Precisamente el último verdugo de los parisinos, el Racing de Estrasburgo, se está ganando el derecho a soñar con sus últimos resultados. Ya fueron terceros la temporada pasada y con Joaquín Panichelli como máximo artillero del campeonato dentro del terreno de juego, todo puede pasar.

Tampoco se puede descartar al Olympique de Lyon, a pesar de sus dos últimas derrotas consecutivas en el campeonato francés, como tampoco se puede eliminar de la ecuación al Mónaco de Ansu Fati. Y es que este inicio de curso ha confirmado que el todopoderoso PSG puede ser mortal. Aprovechar los despistes del gigante parisino, que tendrá que compaginar sus esfuerzos con su intento de revalidar la Champions, será tarea de los aspirantes al título en una liga que, por primera vez en años, recupera la emoción por el desenlace de la lucha por el campeonato.