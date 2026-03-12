Sale a la luz un incidente de violencia sexual en el PSG: "Se han silenciado varios casos"

El París Saint-Germain está envuelto en una polémica originada fuera del terreno de juego. Tras su 'abultada' victoria por 5-2 ante el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el equipo parisino se ve 'manchado' por una controversia sucedida en sus oficinas. Según el periodista francés Romain Molina, el PSG encubrió un caso de acoso sexual ocurrido en el club.

El equipo de Luis Enrique sigue centrado en su 'carrera' por levantar la Ligue 1, que se encuentra en porfía contra el RC Lens. El PSG supera a 'les Sang et Or' por 1 punto en la clasificación, con 57 y 56 ptos. respectivamente, el espectáculo, a falta de 9 jornadas, está asegurado.

Once inicial del PSG en el partido de octavos de final de la Champions League ante el Chelsea / psg

Por otro lado, 'les Parisiens' quieren levantar su segunda Champions League consecutiva después del 'baño' que le dieron al Chelsea el pasado miércoles 11 de marzo. Sin embargo, las oficinas del Parque de los Príncipes pueden opacar los resultados del PSG si se confirman las acusaciones que ha recibido el club.

La lamentable gestión en las oficinas del PSG

Romain Molina explica en sus redes que el ambiente en las oficinas del club es un caos: "El único problema real es el pésimo ambiente en las oficinas, la constante rotación de personal con salarios ridículamente bajos y la gestión altamente cuestionable de ciertos ejecutivos". El periodista francés no dudó en dejar en evidencia al personal implicado en la gestión del club: "Victoriano Melero, que se cree el mejor CEO del mundo mientras politiza su departamento con ideas que indignarían a muchos aficionados. Michel Besnard, que se considera más un agente de enlace con la afición que un director de seguridad", dijo Molina en sus redes.

Escudo del PSG / EFE

¿Ocultación de hechos?

Además, el periodista hizo una grave acusación en donde explicó que el PSG encubrió varios casos, entre ellos uno por acoso sexual ocurrido en el departamento de taquilla, que podría llevar al equipo parisino a los juzgados si se confirma lo sucedido. "Arnaud Reyre, director de ingresos del estadio, facilitó el rápido ascenso de una empleada por motivos ajenos a su trabajo (una empleada que finalmente se marchó a... PFC, que fue engañada una vez más, porque el comité de empresa del PSG conocía bien la trama) en un departamento, el de venta de entradas, donde se han silenciado varios casos, incluido uno de acoso sexual hace tiempo. En resumen, si hay algo que necesita una reforma urgente en el PSG, no es lo que ocurre en el campo, sino lo que ocurre en las oficinas", comentó Molina.

A la espera de la resolución, el equipo parisino se centra en Champions...

La verdad siempre sale a la luz, pero a la espera de que se resuelva el incidente, el PSG no se ha pronunciado todavía y ahora se centra en la vuelta de Champions para lograr alcanzar la 'gloria' en el Puskás Aréna de Budapest.