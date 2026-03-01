FÚTBOL INTERNACIONAL
Revolución en el Marsella: Pablo Longoria deja la presidencia
El puesto lo ocupará de manera interina Alban Juster
El Olympique de Marsella (OM) anunció este sábado el reemplazo del español Pablo Longoria tras cinco años en la presidencia del directorio del club y su puesto lo ocupará de manera interina Alban Juster, anunció el equipo en un comunicado. La decisión se inscribe en el marco de una reorganización "provisional, mientras se llevan a cabo los trámites necesarios para la búsqueda y designación de un nuevo presidente".
"Alban Juster, que lleva ocho años en el Olympique de Marsella, ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Finanzas y Cumplimiento Normativo del club", indicó el equipo. Esta reorganización, agrega el comunicado, "garantiza la continuidad administrativa, financiera y operativa del Olympique de Marsella", que continuará "con todas sus actividades y prioridades deportivas y económicas".
Según la prensa francesa, Longoria negociaba su salida del club -propiedad del multimillonario estadounidense Frank McCourt-, tras el último episodio de las turbulencias que ha vivido en Marsella: el despido del entrenador Roberto de Zerbi.
Unos días más tarde, el Marsella anunciaba que las funciones del español quedaban restringidas a la representación institucional del club en las instancias francesas y europeas, una decisión que sonaba a un descarte de su influencia real. El mandato de Longoria cosechó como máximo logro dos subcampeonatos de Liga, lo que implicó el retorno del equipo a la Champions League.
