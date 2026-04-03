PSG - Toulouse: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

PSG y Toulouse se enfrentan hoy viernes 3 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 28 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Toulouse y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el PSG se presentará en casa luego de haber derrotado al Niza de visitante, lo que le permitió permanecer en el liderato de la clasificación. De esta manera, los parisinos se mantienen con un punto más que su perseguidor directo, el Lens, respecto al cual se ha despertado una polémica por la postergación de su enfrentamiento con el PSG.

En cualquier caso, los de Luis Enrique cuentan con resultados diversos como local: en sus últimos ocho partidos, suman cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, lo que permite poner en duda la capacidad de la escuadra de soportar la persecución del Lens, sobre todo teniendo en cuenta que se vienen unos exigentes cuartos de final de Champions League contra el Liverpool.

Por su parte, los comandados por Carles Martínez Novell han ganado sus dos últimos partidos como visitantes (Metz y Marsella), pero necesitan más puntos si aún mantienen la esperanza de clasificarse a torneos europeos como la Conference League de cara a la próxima temporada.

Actualmente, están ubicados en el noveno lugar de la liga con 37 puntos, encontrándose así a nueve distantes unidades del Mónaco, el cual detenta el puesto número 6 y compite con el Rennes (44 puntos) y el Racing de Estrasburgo (40 puntos) para mantenerlo.

HORARIO DEL PSG - TOULOUSE DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Toulouse, correspondiente a la Jornada 28 de la Ligue 1, se disputa hoy viernes 3 de abril a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - TOULOUSE DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Toulouse se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

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