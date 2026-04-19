PSG - Olympique Lyon: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

PSG y Olympique Lyon se enfrentan hoy domingo 19 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 30 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Olympique Lyon y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el PSG se presentará en casa luego de haberse clasificado a las semifinales de la Champions League, mostrando una superioridad abrumadora sobre el Liverpool y afianzándose como uno de los máximos candidatos a llevarse la competición europea; una impresión que también se transmite hacia su liga local.

En este sentido, pese a tener dos partidos menos que la mayoría de la tabla, los de Luis Enrique permanecen en el primer puesto de la Ligue 1 a cuatro puntos de diferencia del Lens. Por lo tanto, considerando su rendimiento reciente y los números que muestran, podemos hablar de los más que probables campeones de la temporada con gran comodidad.

Por su parte, los comandados por Paulo Fonseca se ubican en el quinto lugar, es decir, en el puesto de clasificación hacia la Europa League, pero con opciones para dar el salto hasta los escaños de Champions teniendo en cuenta que solo uno y dos puntos los separan del Olympique de Marsella y el Lille, respectivamente.

No obstante, el Lyon acumula seis derrotas consecutivas contra el PSG, siendo que solo ha sido capaz de vencerles en una ocasión a lo largo de los últimos cinco años. Además, suman tres empates y dos derrotas al hilo en sus últimas apariciones como visitante, por lo que la inclinación de las predicciones se decanta por el combinado parisino.

HORARIO DEL PSG - OLYMPIQUE LYON DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Olympique Lyon, correspondiente a la Jornada 30 de la Ligue 1, se disputa hoy domingo 19 de abril a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - OLYMPIQUE LYON DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Olympique Lyon se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

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