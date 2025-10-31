PSG - Niza: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1

PSG y Niza se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 11 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Niza y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber empatado con el Lorient (1-1), derrotado al Brestois (3-0), empatado con el Estrasburgo (3-3) y empatado con el Lille (1-1). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 21 puntos y +11 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Franck Haise registraron una victoria sobre el Lille (2-0), una victoria sobre el Rennes (2-1), una victoria sobre el Lyon (3-2) y un empate con el Mónaco (2-2). Semejantemente, se posicionan en el octavo puesto de la clasificación con 17 puntos y +1 en la diferencia de anotaciones.

De igual forma, el PSG se prepara para enfrentarse al Lyon y al Le Havre en las próximas fechas de la liga francesa, mientras que el Niza se topará con el Metz y el Marsella.

HORARIO DEL PSG - NIZA DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Niza, correspondiente a la Jornada 8 de la Ligue 1, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - NIZA DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Niza se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.