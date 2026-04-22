PSG - Nantes: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

PSG y Nantes se enfrentan hoy miércoles 22 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 31 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Nantes y dónde ver el partido en España.

Así, pues, después de caer ante el Olympique Lyon en la fecha pasada, los de Luis Enrique están obligados a no confiarse de cara a conseguir un nuevo campeonato de liga, pues solo un punto los separa del Lens y, a diferencia de los de Pierre Sage, los parisinos se mantienen con vida en la Champions League, teniendo entonces su atención y esfuerzos divididos (aunque con un partido más por disputar).

Con su caída ante el Lyon, el PSG ya suma dos pérdidas en sus últimas cuatro fechas, cerca de la mitad de todas las derrotas que aúna en Ligue 1 esta temporada, de manera que resulta inexorable que se apalanquen de la localía para encaminar una nueva racha de victorias considerando que solo quedan cuatro jornadas por disputar.

Por su parte, los comandados por Vahid Halilhodžić se encuentran en posición de descenso, a cinco puntos del Auxerre que se halla en posición de play-off y con bajas expectativas de mantener la categoría, especialmente a partir de su reciente historial como visitante: dos empates y tres derrotas.

Con solo 25 goles a favor esta temporada, el Nantes es el equipo menos goleador de toda la Ligue 1 junto al propio Auxerre, y dado que no le ganan al PSG desde hace cinco años (cuatro derrotas y un empate desde entonces), las aspiraciones de los canarios para extraer tres puntos del Parque de los Príncipes parecen más bien bajas.

HORARIO DEL PSG - NANTES DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Nantes, correspondiente a la Jornada 31 de la Ligue 1, se disputa hoy miércoles 22 de abril a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - NANTES DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Nantes se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

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