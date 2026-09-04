PSG - Mónaco: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

PSG y Mónaco se enfrentan hoy viernes 4 de septiembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 3 de la Ligue 1 2026-2027. Te contamos a qué hora es el PSG - Mónaco y dónde ver el partido en España.

Los locales se presentan nuevamente en el torneo local después de haber acumulado dos empates consecutivos, siendo que los de Luis Enrique no pudieron vencer ni al Rennes (2-2) en la primera jornada ni al Lille (2-2) en la segunda, quedando tablas por un doblete de Ferran Torres en su debut y dos anotaciones en el agregado del segundo tiempo, respectivamente.

"Esa es la seña de identidad de este equipo en los últimos tres años. Cuando todo el mundo cree que estamos muertos, tenemos la capacidad de darle la vuelta. Sienta bien, estamos contentos", declaró el entrenador español, haciendo alusión a la última fecha. "Hoy, creo que merecimos más que este resultado, pero esto es fútbol. El fútbol no es justo, hay que marcar goles. Creo que merecemos este punto", añadió.

Contrariamente, el Mónaco encadena dos victorias al hilo, imponiéndose sobre el Le Havre (1-0) y el Marsella (2-0) para asentarse como el líder en solitario de la Ligue 1, al ser el único club que ha sido capaz de sumar los tres puntos en las dos fechas disputadas.

Ahora que los dirigidos por Filipe Luís se enfrentarán a los parisinos, el director técnico brasileño se rindió en elogios ante Luis Enrique, a quien colocó en su lista personal de los mejores seleccionadores de los que se tiene registro en el deporte rey. "Nos enfrentaremos, sin duda, a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Me enfrentaré, una vez más, al mejor entrenador del mundo, o probablemente a uno de los tres mejores de la historia, y tengo el privilegio de vivir este momento", compartió.

HORARIO DEL PSG - MÓNACO DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Mónaco, correspondiente a la Jornada 3 de la Ligue 1, se disputa hoy viernes 4 de septiembre a las 21:05 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - MÓNACO DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Mónaco se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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