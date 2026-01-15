Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSG - Lille: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1

A qué hora y dónde ver el PSG - Lille de la Ligue 1

El PSG está ubicado en el segundo lugar de la Ligue 1 debajo del Lens

Ronald Goncalves

PSG y Lille se enfrentan este viernes 16 de enero en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 18 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Lille y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber derrotado al París (2-1), derrotado al Metz (3-2), derrotado al Rennes (5-0) y perdido ante el Mónaco (1-0). De esta manera, se ubican en el segundo lugar de la tabla con 39 puntos y +22 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Bruno Génésio registraron una derrota contra el Rennes (2-0), una victoria sobre el Auxerre (4-3), una victoria sobre el Marsella (1-0) y una victoria sobre el Le Havre (1-0). Semejantemente, se posicionan en el cuarto puesto de la clasificación con 32 puntos y +11 en la diferencia de anotaciones.

HORARIO DEL PSG - LILLE DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Lille, correspondiente a la Jornada 18 de la Ligue 1, se disputa este viernes 16 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - LILLE DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Le Havre se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

