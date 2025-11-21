PSG - Le Havre: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
PSG

A qué hora y dónde ver el PSG - Le Havre de la Ligue 1

PSG, en su victoria contra el Olympique Lyon (3-2) de la Ligue 1

Ronald Goncalves

PSG y Le Havre se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 13 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Le Havre y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber derrotado al Lyon (3-2), derrotado al Niza (1-0), empatado con el Lorient (1-1) y derrotado al Brestois (3-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 27 puntos y +13 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Didier Digard registraron un empate con el Nantes (1-1), un empate con el Toulouse (0-0), una victoria sobre el Brestois (1-0) y una victoria sobre el Auxerre (1-0). Semejantemente, se posicionan en el decimosegundo puesto de la clasificación con 14 puntos y -4 en la diferencia de anotaciones.

HORARIO DEL PSG - LE HAVRE DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Le Havre, correspondiente a la Jornada 13 de la Ligue 1, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:05 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - LE HAVRE DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Le Havre se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

