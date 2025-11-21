PSG
PSG - Le Havre: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1
A qué hora y dónde ver el PSG - Le Havre de la Ligue 1
PSG y Le Havre se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 13 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Le Havre y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber derrotado al Lyon (3-2), derrotado al Niza (1-0), empatado con el Lorient (1-1) y derrotado al Brestois (3-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 27 puntos y +13 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Didier Digard registraron un empate con el Nantes (1-1), un empate con el Toulouse (0-0), una victoria sobre el Brestois (1-0) y una victoria sobre el Auxerre (1-0). Semejantemente, se posicionan en el decimosegundo puesto de la clasificación con 14 puntos y -4 en la diferencia de anotaciones.
HORARIO DEL PSG - LE HAVRE DE LA LIGUE 1
El partido entre PSG y Le Havre, correspondiente a la Jornada 13 de la Ligue 1, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:05 (CET) en España.
DÓNDE VER PSG - LE HAVRE DE LA LIGUE 1
En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Le Havre se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.
También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- ¡Un futbolista blaugrana se habría negado a jugar el Inter-Barça de la Champions pasada!
- El Barça estudia un cambio de patrocinador importante
- Chelsea - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de Champions League Femenina
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- El Barça abre las puertas a Jerome Boateng: una leyenda repudiada en Múnich
- Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'A mi padre no le gustaría el nuevo estadio
- Incógnita Rashford
- Anadolu Efes - Barça, en directo: la Euroliga, en vivo